Luis Zahera | Actor y humorista

«Me da miedo el extremismo, parece que vamos hacia atrás»

Lleva casi tres décadas actuando pero aún le queda fuelle para continuar «un poquito más». Este viernes regresa a Vitoria con 'Chungo'

Jon Casanova

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

Autodefinido como una «contradicción viviente» también incansable, aunque cada vez nota más los «achaques físicos». Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966) es de esos actores ... que no necesitan muchas líneas para quedarse con el espectador. En sus papeles dramáticos, le basta una mirada para dejar temblando hasta al sofá. Curtido en mil batallas de cine y televisión, ganador de dos Goyas, Zahera trae este viernes al parque del Prado (19.30) su versión más humorística con su monólogo 'Chungo' –de la mano de Alikate Producciones–, en el que repasa, entre risas y cicatrices, unas cuantas anécdotas personales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

