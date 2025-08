La marabunta ruge por Dato

Primer paseíllo de Fiestas de Vitoria. 29 cuadrillas y alrededor de 9.000 blusas y neskas, cifra récord, han dado color y sonido a la ... jarana en la capital alavesa. Una marabunta que ha rugido en la calle Dato en el día grande de La Blanca. Al ritmo de sus inseparables txarangas. Como Gintónica, cuyos integrantes llevan cinco años viniendo a La Blanca a trabajar, y aunque tocan en varios lugares del Norte y del Levante, «en Vitoria es donde mejor nos lo pasamos con diferencia». Se lo pasan tan bien que, aunque deberían dormir «12 horas diarias» para aguantar, «algunas veces nos quedamos hasta que salga el sol».

Jóvenes y veteranos. En esto no hay edades. Jolgorio para todos los públicos. Ser blusa o neska es una manera de celebrar La Blanca en grupo con la diversión garantizada.

Por este primer paseíllo de los blusas y las neskas en su versión 25 se ha dejado caer hasta un tipo que no era de aquí, que era de por ahí, del sur, probablemente. Le delataba el acento y, aún más, el desconocimiento de las fiestas, de cómo se las gastan los vitorianos cuando baja Celedón del cielo y la Virgen Blanca les amadrina. El turista en cuestión preguntó a un paisano que no supo responderle si lo que veían sus ojos y escuchaban sus oídos era de curso ordinario. «Pero bueno, ¿así están todos los días?».

Va a ser que no, pero el incrédulo se convenció de que si regresa a Vitoria cuando la hierba esté segada y su nueva visita coincida con otra semana festiva, tendrá que apuntarse a «una peña para disfrutarlo desde dentro» con un kalimotxo en la mano. Perdón, a una peña, no; a una cuadrilla, y eso si tiene sitio, claro, porque las listas de espera dan miedo. No cualquiera se anuda el pañuelo.

El ritual es una multitud de tipos populares vitorianos que se comportan como ñúes en el Serengeti. Rugen. Lo de ellos sí es una gran migración, de la plaza de España a ninguna parte porque la de toros está cerrada y su destino carece de coordenadas y de lógica. Pasan en manada y los espectadores, en gran número, se asombran. Tanto como que los vitorianos que esperan a los blusas y neskas se arman de paciencia y toleran esa media hora de vacío entre el paso de las cuadrillas de la Federación y las de la Comisión. Sinceramente. ¿No hay manera de que se pongan de acuerdo y se dejen de sandeces? Que lo hagan en consideración hacia los vitorianos que se congregan en gran número a verles desfilar y tienen que soportar una espera innecesaria.