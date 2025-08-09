Los gigantes y cabezudos despiden sus últimas fiestas rumbo a San Antonio

A. C. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

Prendieron la mecha del jolgorio el día 4 y, desde entonces, no han parado de bailar hasta que este sábado a mediodía han vuelto a su actual casa, en la Academia de Folklore (Musiketxea), en la calle San Antonio. Pero este final de fiestas es distinto, pues Ojo Biriqui, Calva Seca, El Llorón, La Rubia, La Señorita, La Vieja, los aldeanos de la Montaña, los caseros de Aramaio, los Regüeveros y los reyes de la baraja cambiarán en los próximos meses de casa y este ritual tendrá que cambiar en cierta manera para la próxima edición de La Blanca.

Y es que cada día está más cercano el momento en que la vieja estación de autobuses de Los Herrán -aquella que fue provisional durante 21 años- se adecúe para acogerles y darles el trato que bien merecen, con sus respectivas explicaciones y el contexto necesario. Un proyecto que, además, nace de la voluntad popular, pues fue una de las iniciativas que recibió más apoyos en el proceso de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Vitoria. También habrá otro tipo de elementos representativos del resto de fiestas de la capital alavesa como San Antón, Santa Águeda, los carnavales, San Prudencio, Olarizu o incluso las navidades.

Pero después de bailar y soltar más de un mamporro con las vejigas de espuma durante las últimas seis jornadas, la familia más peculiar de la ciudad se quedará 'aparcada' en un estrecho pasillo de este portal de San Antonio. Recobrarán las fuerzas para su próxima cita con grandes y pequeños.