El espontáneo inglés que se cuela en La Blanca

Ni las cámaras de televisión, ni los fotógrafos, ni el semicírculo de periodistas, ni los paraguas pegados en el suelo, ni el atril. Mientras la ... concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, presentaba los actos de La Blanca, un hombre se coló por detrás de la alcaldesa Maider Etxebarria. «Who is that man? (¿quén es este hombre?)», le preguntó este ciudadano inglés a la regidora señalando a la estatua de Celedón.

Rápidamente, una de las asesoras le apartó de los focos y le explicó que quien estaba frente a los micrófonos era «the mayor» (la alcaldesa) y que se trataba de la presentación de fiestas. Una situación que provocó que Díaz de Corcuera tuviese que hacer un enorme esfuerzo para evitar que la risa chafase la rueda de prensa.

Al darse cuenta de su error, el hombre se puso colorado. «Estaba tan concentrado en el móvil que no me había fijado en todo el despliegue. Soy de Sheffield y he venido desde Bilbao a visitar Vitoria, que me parece muy bonita», confesó Kevin, que por vergüenza evitó dar su nombre, a EL CORREO. «¿Voy a aparecer en el periódico? ¿Y en las teles? ¡Oh, Dios mío!», añadía con risa nerviosa.

Cuando acabó la rueda de prensa aprovechó para acercarse a Etxebarria, disculparse y sacarse una foto. «Very kind mayor (una alcaldesa muy maja)», comentaba.