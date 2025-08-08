La Ertzaintza reduce a un blusa que portaba una motosierra sin cadena

Jon Ander Goitia Viernes, 8 de agosto 2025, 21:36 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

Varias patrullas de la Ertzaintza han irrumpido en el paseíllo de vuelta de este viernes después de recibir el aviso de un vecino que había visto a un blusa portar una motosierra. Según ha alertado en la llamada, la máquina estaba encedida y el varón se encontraba jugando con ella.

Alrededor de las 20.00 horas, las distintas cuadrillas han emprendido el paísello de vuelta hacia el cento de la ciudad. Una multitud que ha complicado las labores de búsqueda del varón. Los agentes han supervisado una a una las cuadrillas, hasta dar con él.

Según apuntan algunos testigos, en la zona han irrumpido varias patrullas. Y tras reducirle, han requisado la herramienta. En ese momento, los agentes han comprobado que la motosierra no contaba con cadena. Es por ello que han decidido dejar libre al varón, que se ha unido de nuevo a su cuadrilla.

Temas

Ertzaintza