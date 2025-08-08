El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un agente de la Ertzaintza, con la motosierra requisada en la mano. Igor Aizpuru

La Blanca, Vitoria

La Ertzaintza reduce a un blusa que portaba una motosierra sin cadena

Un vecino ha alertado a la policía tras ver a este hombre jugar con la herramienta en el paseíllo de vuelta

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:36

Varias patrullas de la Ertzaintza han irrumpido en el paseíllo de vuelta de este viernes después de recibir el aviso de un vecino que había visto a un blusa portar una motosierra. Según ha alertado en la llamada, la máquina estaba encedida y el varón se encontraba jugando con ella.

Alrededor de las 20.00 horas, las distintas cuadrillas han emprendido el paísello de vuelta hacia el cento de la ciudad. Una multitud que ha complicado las labores de búsqueda del varón. Los agentes han supervisado una a una las cuadrillas, hasta dar con él.

Según apuntan algunos testigos, en la zona han irrumpido varias patrullas. Y tras reducirle, han requisado la herramienta. En ese momento, los agentes han comprobado que la motosierra no contaba con cadena. Es por ello que han decidido dejar libre al varón, que se ha unido de nuevo a su cuadrilla.

