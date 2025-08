Elizalde alerta sobre la infelicidad en los jóvenes

Ander Carazo Lunes, 4 de agosto 2025, 20:13 Comenta Compartir

El espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud ha contagiado al obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. A ellos precisamente ha dirigido sus palabras en las Solemnes Vísperas para instarles a liberarse «del sinsentido, del aburrimiento y de la mediocridad». «En Euskadi, el suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, seis de cada diez lo han pensado en algún momento. Un cuarto de ellos toma antidepresivos. Muchos jóvenes no quieren morir, pero no saben cómo vivir», alertó recién llegado de Roma, quien subraya la importancia de «buscar la felicidad real y verdadera».

El prelado, en el mismo sentido que el papa León XIV durante el fin de semana, señala a la ansiedad, la desestructuración familiar, la presión social, la estética, el miedo al fracaso, la falta de vínculos verdaderos, y «el uso excesivo y adictivo del móvil y las redes» detrás de la tristeza de los adolescentes y veiteañeros. «Nuestros jóvenes hoy en Vitoria necesitan sentido. Eso se espera, aunque sea inconscientemente, también de la fiesta. Somos seres sedientos e insatisfechos. El Señor nos espera en las fiestas porque las estrenamos con sed de felicidad, se convierten en test de nuestra felicidad, en banco de pruebas de nuestra alegría», plantea Elizalde.

«Cada uno está llamado a confrontarse con grandes preguntas que no tienen una respuesta simplista o inmediata, sino que invitan a emprender un viaje, a superarse a sí mismos, a ir más allá, a un despegue sin el cual no hay vuelo. No nos alarmemos, entonces, si nos encontramos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido y de futuro. ¡No estamos enfermos, estamos vivos!», clama.