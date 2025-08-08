«Hay una diversidad muy fuerte y rica en Vitoria»

El Zoco Árabe ya forma parte del decorado habitual de La Blanca con más de una docena de puestos de artesanos entre dulces, tes, tatuajes ... de henna y bisutería oriental. Detrás de cada tenderete hay personas que engrandecen –más si cabe– esta semana festiva. Una de ellas es Tarek Okasha. Artesano egipcio afincado en Valencia, que no falla a su cita con Vitoria desde hace 28 años. «Muchísimos años», exclama con una sonrisa.

Lo suyo no es un puesto casual. El resto del año regenta un negocio físico en Valencia y la pandemia fue un punto de inflexión para él . «Desde hace cuatro años hasta ahora voy pasando por mercados medievales y fiestas del país», cuenta mientras limpia y ordena varias figuras e inciensos antes de abrir al público. Tiene su rutina bien establecida. Sobre las 11.00 llega a su puesto para colocar y limpiar el género. «La mayoría de las piezas vienen importadas directamente de Egipto pero la bisutería la hago yo a mano». Tarek no solo ofrece detalladas piezas decorativas, también historias.

«A los clientes me gusta contarles curiosidades o narraciones sobre de Egipto, así entienden mejor lo que compran y la cultura». Agradece la predisposición a escuchar y aprender de la práctica totalidad de las gente que se acerca a su rincón. Los clientes no se decantan por ningún producto en especial. «Todos funcionan bien, venden por igual». Lo que sí resulta diferente es el esfuerzo que le lleva poner esos productos en la mesa. La técnica de soplado de cristal para bisutería es «la que más trabajo da».

Las visitas suelen acumularse a media tarde, luego queda un lento goteo. Pero hay días que a Tarek le dan las dos de la mañana para ordenar todo el revuelto que queda en la tienda.

Desde siempre le ha llamado la atención el carácter de la ciudad. «Los vascos son muy cultos y civilizados. Gente maja y abierta. Y en Vitoria hay una diversidad muy fuerte que la hace una ciudad rica. La pluriculturalidad que hay es importante. Está muy bien».

Hay días que la jornada no acaba cuando baja la persiana de su puesto. Durante el verano, viaja por todo el país con su equipo en tres furgones que incluye camas, aunque admite que «de vez en cuando nos permitimos una pensión u hotel. Vamos alternando». En pocos ratos libres, aprovecha para disfrutar de La Blanca y tomar un café con sus amigos vitorianos, con quienes ha creado un vínculo tan sólido como sus objetos de artesanía.