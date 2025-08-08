El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tarek abre la lona de su puesto en Juan de Ayala. Jesús Andrade
Un día en La Blanca con...

«Hay una diversidad muy fuerte y rica en Vitoria»

Tarek Okasha lleva más de 28 años transformando su rincón en la plaza Juan de Ayala en una ventana a Egipto gracias al zoco árabe

Jon Casanova

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:16

El Zoco Árabe ya forma parte del decorado habitual de La Blanca con más de una docena de puestos de artesanos entre dulces, tes, tatuajes ... de henna y bisutería oriental. Detrás de cada tenderete hay personas que engrandecen –más si cabe– esta semana festiva. Una de ellas es Tarek Okasha. Artesano egipcio afincado en Valencia, que no falla a su cita con Vitoria desde hace 28 años. «Muchísimos años», exclama con una sonrisa.

