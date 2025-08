Mensajes a favor de Palestina, críticas a la OTA y decenas de referencias a la huelga de jardineros. En el cuarto mes de conflicto laboral ... en Enviser, las cuadrillas de blusas y neskas apuestan por el verde de la hierba pendiente de cortar para sus paseíllos. La Comisión de Blusas y Neskas ha presentado este domingo al público cómo desfilarán en estas fiestas de La Blanca por las principales calles de la ciudad.

'Welcome to the jungle' será el saludo de Los Alegríos para los que se acerquen a ver los paseíllos, con Frank de la jungla grabando documental. Belakiak fía a esa misma idea su pancarta y coloca su nombre en medio de lianas y siluetas de chimpancés. 'Orain bai garela Green Capital', se puede leer en boca de Celedón en la pancarta de Txinpartagorri. Nekazariak directamente llena la plaza de la Virgen Blanca de verde enredaderas y cambian el busto de 'Vitoria-Gasteiz' por 'Nekazariak Gasteiz'.

La política, de nuevo, vuelve a tener protagonismo. Y aquí los blusas y las neskas no distinguen entre los dirigentes más cercanos y los más lejanos. Hay hueco para 'Zeledonald' Trump en el emblema de Txirrita para este año. En la pancarta de 'Los Desiguales' el presidente estadounidense aparece pisoteando un periódico, pero también hay espacio para los contratos del 'caso Koldo' de Sánchez o un Feijoó arrastrado por los suelos.

La OTA y el milenio de Adurza

En este mismo diseño, centrado en Astérix y Obélix, también figura la alcaldesa Etxebarria, que aparece de entre la maleza junto a 'Mowgli'. La regidora también tiene espacio en otra pancarta de Txirrita, donde junto a Kortatu aparece 'Iron Maider'. Y es que las políticas municipales también tienen espacio en los mensajes de blusas y neskas. La 'OTA capital' es la apuesta de Petralak, con un parquímetro que pide un riñón por diez minutos de estacionamiento. Luken dedica su pancarta a la rehabilitación del Monumento a la Batalla de Vitoria, para el que proponen una gran escultura de un Celedón. El primer milenio de Adurza se cuela en el cartel de Hegotarrak, donde se destaca los tributos pagados durante este milenio, cobrados por un rey de Fournier. Detrás de él, la nobleza y el clero malgastan esos recursos. Tampoco se libra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de ser citada por Zoroak, que hasta saca a escena a 'Trancas' y 'Barrancas', de 'El Hormiguero'.

En el primer año en el que la IA podía ayudar con el arduo trabajo de elaborar las pancartas, el grueso de las cuadrillas han mantenido su apuesta por diseños con firma humana para los paseíllos. Prácticamente todos con bandera palestina en solidaridad con la crisis humanitaria que vive Gaza a causa del asedio de Israel y muchas con mensajes en clave feminista, coincidiendo con el estreno del documental conmemorativo de la primera década de vida de la Comisión de Igualdad.