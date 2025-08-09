La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia

El grupo de tributo Son de Rosas actúa esta noche en la plaza de la Provincia.

En octubre, La Oreja de Van Gogh anunció en un comunicado que separaba su camino de la cantante Leire Martínez. Muchos interpretaron entonces que esa ruptura podía abrir la puerta al regreso de Amaia Montero, cofundadora y primera voz del grupo. La división entre los fans de una y otra vocalista sigue encendiendo debates.

«Siempre hemos respetado mucho las dos etapas. Amaia marcó nuestros corazones, pero Leire nos ha dejado temas preciosos también», explica Son de Rosas, grupo catalán que rinde tributo a la icónica banda donostiarra. Esta noche actúan en la plaza de la Provincia de Vitoria (22.30 horas), con un repertorio que recorre temas como 'La playa', 'Muñeca de trapo', 'Puedo contar conmigo' o 'Rosas', la canción que da nombre a su formación.

«Nos disgusta que haya terminado así, porque teníamos ganas de más. Veremos qué pasa», comentan sobre la reciente separación del grupo original. Son de Rosas está compuesto por cinco músicos con trayectorias diversas. Gala Ferran, la vocalista, compagina el proyecto con su carrera en solitario en el electropop. Le acompañan Charlie Saurí (batería), que también forma parte de Hombres B, tributo a Hombres G; Sebastián García (guitarrista), integrante de Cover Rangers; Marc Ferrer (teclista); y Eric Fernández (bajo), que colabora con el cantautor Abel Munné.

Este mes de agosto tienen previstas trece actuaciones en distintos puntos de la geografía española. Al día siguiente de su paso por Vitoria, estarán en Briviesca (Burgos).

«Nos han marcado»

El origen del grupo está ligado a la iniciativa de un excomponente. «Tuvo la idea de buscar músicos, referencias y contactos. No nos conocíamos y el proyecto nos unió». Sus conciertos tienen mucho de nostalgia, pero también de comunión con un público de varias generaciones. «A todos nos ha marcado nuestra infancia y adolescencia. Hemos crecido con estas canciones y han significado mucho en nuestras vidas», señalan. Gala, en particular, considera a Amaia Montero una de sus referentes vocales.

Si tuvieran que elegir un disco, no dudan: 'El viaje de Copperpot' (2000). «Todos recordamos poner el disco en el coche y viajar siempre con esas canciones», cuentan sobre un álbum que figura entre los diez más vendidos de la historia de la música en España.

De ese disco surgieron temas inolvidables como 'La playa' o 'Pop'. 'Rosas', que da nombre a la banda tributo, pertenece al disco 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' (2003), que fue número uno en España y se coló en las listas de varios países latinoamericanos.

– ¿Qué canción es la más complicada de tocar en cuanto a partitura?

– Depende del instrumento, pero en general, la que más nos ha costado, a pesar de que parece muy simple, es 'El 28'.

– ¿Y la más sencilla?

– 'Cuéntame al oído'.

Además, 'La playa' y 'Jueves' son los temas que más emocionan al público. «Y la que activa y levanta la energía de todo el mundo es 'Puedes contar conmigo'». El concierto de Son de Rosas se suma así al cierre de las fiestas de La Blanca. Como curiosidad, La Oreja de Van Gogh estaba anunciada para actuar en la plaza de los Fueros hace justo cinco años, pero aquel concierto fue cancelado por la pandemia.