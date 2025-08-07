El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rafa Gutiérrez

La Blanca 2025

Celedón Txiki y Edurne hacen grande la fiesta

Aiora Díaz, de la cuadrilla Los Alegríos y Eñaut Sáenz de Viteri, de Galtzagorri abarrotan la Virgen Blanca en su gran día

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:27

Reinicio a las fiestas de Vitoria. Celedón ha vuelto a descender este jueves por un robusto cable desde la torre de la iglesia de ... San Miguel. Al cruzar hasta el otro extremo de la plaza de la Virgen Blanca, el muñeco se ha encarnado en un personaje de carne y hueso. Con una importante excepción, la marioneta era de tamaño reducido, iba acompañada de una neska y los que han salido esta vez del balcón y han dado la bienvenida a la fiesta han sido los hermanos pequeños del aldeano más famoso de Zalduondo. O sea, Celedón Txiki y Edurne, la Neska Txiki.

