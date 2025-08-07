Celedón Txiki y Edurne hacen grande la fiesta

Reinicio a las fiestas de Vitoria. Celedón ha vuelto a descender este jueves por un robusto cable desde la torre de la iglesia de ... San Miguel. Al cruzar hasta el otro extremo de la plaza de la Virgen Blanca, el muñeco se ha encarnado en un personaje de carne y hueso. Con una importante excepción, la marioneta era de tamaño reducido, iba acompañada de una neska y los que han salido esta vez del balcón y han dado la bienvenida a la fiesta han sido los hermanos pequeños del aldeano más famoso de Zalduondo. O sea, Celedón Txiki y Edurne, la Neska Txiki.

Aiora Díaz (12 años), en representanción de la cuadrilla de Los Alegríos, y Eñaut Sáenz de Viteri (10 años), parte de Galtzagorri, se han dado un baño de masas entrañable, tranquilo, y muy diferente al que protagonizó el lunes Iñaki Kerejazu. Este Chupinazo -que se inició sólo con su versión masculina en 1983- es para la cantera de La Blanca, para blusillas y neskitas. Es su día. Y consiguen ser los reyes de las fiestas sin pringarse de kalimotxo ni atiborrarse de alcohol.

En la Balconada, infinitamente menos abarrotada que en la tarde del 4 de agosto, les han esperado las autoridades municipales y también él, nuestro Celedón, quien les ha cedido la presidencia. Sólo por unas horas. La vara de mando les pertenece hasta este jueves a ellos, que también abrirán esta tarde, a las 17.00 horas, el Paseíllo. Después, a las 18.00 horas, empieza una fiesta pensada en exclusiva para los más pequeños que se alargará hasta las 22.00 horas en la plaza Green Capital.