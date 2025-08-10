El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El paseíllo del 5 de agosto volvió a ser multitudinario y congregó a miles de blusas y neskas en el recorrido por el centro de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Los blusas y neskas de Vitoria celebran su 'boom': «Estamos de moda, ya no somos los pequeños de Euskadi»

La Comisión y la Federación sitúan el único punto negro en las agresiones y ven imposible seguir creciendo en número

Borja Mallo

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:55

Celedón regresó anoche a la torre de la iglesia de San Miguel para dar por finiquitadas las fiestas de La Blanca. Una cita que desde ... las dos asociaciones de blusas y neskas (la Comisión y la Federación) se valora de manera «muy positiva» en cuanto a «ambiente y presencia de gente en las calles, muy tranquilas y de mucho disfrutar», pero en la que se remarca un año más el «punto negro» que rpresentan las agresiones sexuales que se han conocido, por mucho que no se hayan tramitado denuncias por el momento. Todo ello encuadrado en el momento de 'boom' que vive el deseo de ser blusa o neska, que ha tocado techo con más de 7.500 integrantes, y ya hay cuadrillas que se han quedado fuera del 'paraguas' de la Comisión y la Federación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los blusas y neskas de Vitoria celebran su 'boom': «Estamos de moda, ya no somos los pequeños de Euskadi»

Los blusas y neskas de Vitoria celebran su &#039;boom&#039;: «Estamos de moda, ya no somos los pequeños de Euskadi»