Los blusas y neskas de Vitoria celebran su 'boom': «Estamos de moda, ya no somos los pequeños de Euskadi»

Celedón regresó anoche a la torre de la iglesia de San Miguel para dar por finiquitadas las fiestas de La Blanca. Una cita que desde ... las dos asociaciones de blusas y neskas (la Comisión y la Federación) se valora de manera «muy positiva» en cuanto a «ambiente y presencia de gente en las calles, muy tranquilas y de mucho disfrutar», pero en la que se remarca un año más el «punto negro» que rpresentan las agresiones sexuales que se han conocido, por mucho que no se hayan tramitado denuncias por el momento. Todo ello encuadrado en el momento de 'boom' que vive el deseo de ser blusa o neska, que ha tocado techo con más de 7.500 integrantes, y ya hay cuadrillas que se han quedado fuera del 'paraguas' de la Comisión y la Federación.

«Las fiestas han ido bien, con mucha más gente que otros años y la sensación de que ya no somos los pequeños de Euskadi, pero desgraciadamente el balance no es del todo positivo porque se han registrado agresiones», señala Sergio González, presidente de la Comisión, aunque destaca la buena respuesta de las cuadrillas «denunciando esta lacra que tenemos como sociedad». «Es el tema más triste de estos días, porque además todo apunta a que va a seguir sucediendo, pero no podemos dejarlas pasar y hay que mostrar nuestra repulsa», abunda en la misma idea IratiGuerrero, representante de la Federación, en alusión a las movilizaciones en el paseíllo de vuelta del jueves y la concentración de ayer mismo.

Las agresiones sexuales han sido para ellos el único punto negro de unas fiestas en las que se ha reafirmado que el 'boom' de inscripciones en las 29 cuadrillas que conforman los dos organismos oficiales ha tocado techo con más de 7.500 blusas y neskas, a los que hay que añadir los colectivos que salen fuera de su amparo. Es más, una nueva agrupación surgida este año como Hemengoak se ha quedado fuera del circuito oficial y ha organizado el programa de actividades por su propia cuenta, ya que tanto desde la Comisión como desde la Federación se tiene claro que sus actos oficiales, la ofrenda del día 5 y los paseíllos, están saturados.

«Si fuese por nosotros daríamos cobijo a más gente, pero es imposible por logística y ya hay paseíllos, como el 25 de julio y el 5 de agosto, que se nos van de las manos», reconoce el presidente de una Comisión que acoge a 22 cuadrillas con más de 5.000 inscritos. «Hemos pasado de ser los malos, los borrachines, a estar de moda y las listas de espera están cerradas porque no podemos coger más gente y es muy difícil mover una cantidad de cuadrillas mayor», explican desde la Federación, que cuenta con siete grupos y alrededor de 2.500 blusas y neskas.

Qué hacer con los paseíllos

Precisamente, esa masificación propicia que algunos paseíllos se alarguen durante muchísimo tiempo y que no sean fácilmente manejables. Y eso que desde los dos organismos destacan que todas las reuniones realizadas a lo largo del año han servido «para mejorar mucho la coordinación y que todos los procesos sean mucho más ágiles».

Además, vuelve a flotar en el ambiente el debate que se ha instalado en los últimos años de que, una vez suprimidos los toros, mantener el recorrido de las kalejiras y los dos viajes, de ida y vuelta, debería estudiarse a fondo algún año. «De momento están bien como están y le gustan a la gente, a los que lo viven desde dentro y a los de fuera, mucho más de lo que parece, pero tarde o temprano habrá que afrontar más cambios», aseveran desde la Comisión.

Mientras, en la Federación consideran que el sistema actual de los paseíllos está «muy interiorizado» y por ello no ven «necesidad de cambiarlos». Eso sí, los que consideran que es imprescindible es dotar de actividad al espacio temporal que queda entre la kalejira de ida y la de vuelta. «Se ha trasladado al Ayuntamiento la propuesta de que se organicen actividades en la plaza Green Capital entre los paseíllos porque no hay ese ambiente de txarangas y meriendas que existía cuando íbamos a la plaza de toros», remarca Guerrero.