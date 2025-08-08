El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El día ha empezado con la ofrenda floral y el aurresku ante la Virgen Blanca.

Los blusas y neskas veteranos toman el mando de La Blanca

La misa en la capilla de la Virgen Blanca y la posterior ofrenda floral han dado el pistoletazo de salida a su día en las fiestas de Vitoria

Ramón Albertus

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:22

Los blusas y neskas veteranos celebran este viernes su tradicional jornada que, como no podía ser de otro modo, ha arrancado a las nueve de ... la mañana con la tradicional misa en la capilla de la Virgen Blanca, con su ofrenda floral y su aurresku. Y de la ofrenda a la foto de familia en la escalinata de San Miguel. Un día de disfrute, pero ellos se encargan de recordarnos cada año el sentido más hondo de la fiesta.

