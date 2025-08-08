Los blusas y neskas veteranos toman el mando de La Blanca
La misa en la capilla de la Virgen Blanca y la posterior ofrenda floral han dado el pistoletazo de salida a su día en las fiestas de Vitoria
Viernes, 8 de agosto 2025, 10:22
Los blusas y neskas veteranos celebran este viernes su tradicional jornada que, como no podía ser de otro modo, ha arrancado a las nueve de ... la mañana con la tradicional misa en la capilla de la Virgen Blanca, con su ofrenda floral y su aurresku. Y de la ofrenda a la foto de familia en la escalinata de San Miguel. Un día de disfrute, pero ellos se encargan de recordarnos cada año el sentido más hondo de la fiesta.
Por delante, 'El meneíto veterano', concurso de baile que este año celebra su vigesimoctava edición y los paseíllos con más experiencia de todas las fiestas. Bailar y reír y brincar sin prejuicios. Maestros de la fiesta, ejemplo de vitalidad y alegría. Porque ya ha quedado claro que La Blanca no tiene edad.
