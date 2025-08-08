La Blanca no tiene edad para los Cancho, López de Ondategui, Ortiz de Mendibil...

Blanca Castillo, Igor Martín, Rafa Gutiérrez e Igor Aizpuru Viernes, 8 de agosto 2025, 00:22 Comenta Compartir

La primera cuadrilla de blusas nació hace cien años, en 1957 nueve amigos hicieron volar a Celedón, la fanfarre Biotzatarrak cumple los cuarenta... Y en todo este tiempo, los álbumes de las familias vitorianas han ido atesorando estampas de fiestas pasadas. EL CORREO ha recopilado algunas de ellas y las ha reproducido en el presente, con sus personajes y escenarios. Y el resultado es claro: La Blanca no tiene edad y el vitorianismo está a salvo.

1984 En el sofá de casa Zuriñe Cancho (un año) y Mikel (meses) e Iñaki Martínez (2 años)

Cuesta mantener a tres pequeñajos quietos y con el zapia y la txapela en su sitio, pero a los primos Zuriñe, Mikel e Iñaki alguien les hizo una cucamona que los dejó de foto. Anécdota: el traje de neska lo cosió a mano la abuela Braulia y es el primero que han vestido todas las primas en estos 38 años.

1987 En el patio del colegio San Viator Irene Ortiz de Guzmán Olarte (9 años) y Amaia Ullibarri Sogorb (9)

Saludo marcial y dispuestas a pasarlo pipa en fiestas. Hace 38 años, Irene Ortiz de Guzmán y Amaia Ullibarri formaban en el patio del colegio San Viator poco antes de iniciar su expedición fiestera por las barracas. Recuerdan especialmente el Saltamontes y la Olla donde podían pasar la tarde subiendo una y otra vez. De allí, paseo para ver los fuegos artificiales que por aquel entonces se lanzaban en Arriaga. Es posible que ahora su dedicación al recinto ferial sea menor, pero su disposición para exprimir La Blanca, no.

2007 En la 'Zapa' Rafael Resines (26) y Patricia Cabrera (23)

Rafael Resines lleva un cuarto de siglo saliendo de blusa en La Blanca y recuerda con enorme cariño las primeras fiestas que pasó junto a Patricia, en 2007. Ahora son padres de Leyre (11) y Lucas (8). «La foto es en el Utopia, en la 'Zapa', cuando éramos jóvenes y deportivos, y se podía salir de noche porque no teníamos niños que al día siguiente exigieran atención».

2017 En la calle Dato Igor López de Ondategui (39 años) con sus hijos Aimar (3) y Ander (7)

Fieles a las fiestas de La Blanca, Igor López de Ondategui y sus pequeños Aimar y Ander disfrutaban «durante el paseíllo de ida en plena calle Dato», como integrantes de la cuadrilla de blusas Los Alegríos. Una agrupación festiva en la que siguen saliendo y con la que este curso esperan pasarlo a lo grande.

8 de agosto de 1995 En la calle Dato durante el paseíllo Carmela Vicente (49 años) y Álex Martínez Iglesias (48)

Este 2025 se cumplen 30 años de la primera foto y tanto Carmela como Álex siguen al pie del cañón con la cuadrilla de blusas y neskas veteranos, en la que salen cada 8 de agosto. Ella ha renovado el traje pero él mantiene la misma blusa. «El tiempo no nos ha tratado tan mal», celebran ambos en la recreación de la instantánea, tomada en un paseíllo en el que degustaron jamón, queso y vino con los amigos. «¡Nos lo montamos bien!», presumen.

25 de julio de 2008 Junto a la fachada de su casa en Antezana Urtzi (6 años), Maite (2) e Ibai Ortiz de Mendibil (8)

Con mucha ilusión y alegría regresó a casa aquel Día del Blusa Maite Ortiz de Mendibil desde la feria del ganado, que por aquel entonces se ubicaba en el parking del Fernando Buesa Arena, junto a sus hermanos mayores Urtzi e Ibai. «Volvíamos al pueblo a comer en casa de mis abuelos. Compramos galletas y rosquillas para tomar de postre», recuerda la campeona del mundo de cesta punta en 2022 en referencia a la bolsa que sostiene.

5 de agosto de 1975 En el centro de Vitoria Elena (4 años) y Beatriz Artolazabal (5)

La actual teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal (PNV), se tomó esta foto con su hermana pequeña Elena hace ahora 50 años. «No siempre nos quedábamos en fiestas porque coincidía con las vacaciones de mi aita y nos solíamos ir al pueblo», recuerda Artolazabal. Cuando sí estaban en Vitoria sus padres las vestían siempre a las dos de neskitas el día 5. «Ese día siempre íbamos a la balconada a ver a la Virgen y el resto de días me acuerdo de lo mucho que nos gustaba ir a las barracas a comprar algodón de azúcar y manzanas de caramelo. Eran días muy especiales y divertidos para nosotras», rememora.

25 de julio de 2002 En la calle Olaguíbel María Nanclares (3 años) y Aitor Nanclares (33)

María Nanclares ha lucido el traje de neska desde sus primeras fiestas de La Blanca y todavía conserva todos los trajes con ilusión. La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo (PSE) aparece en la imagen junto a su padre Aitor, un histórico de Los Martinikos. El abuelo también fue blusa, así que la tradición le viene de familia. «De pequeña me daba miedo salir en el paseíllo por todo el jaleo que había y ahora no me lo pierdo nunca», cuenta María, que actualmente sale en la cuadrilla con su padre, su hermana, sus amigas de la infancia y su marido. «De txikis recuerdo que todos los 9 de agosto íbamos a las barracas toda la familia: abuelos, tíos, primos... Lo pasábamos genial».

Agosto de 1986 En el estudio de Enrique Martín en la calle La Paz Rocío Vitero (6 años)

La Rocío Vitero niña lucía cada edición de La Blanca el traje de neska con un complemento de lo más especial: el pañuelo típico de su pueblo de Zamora que su abuela compró para ella, para su hermana y su primo. «Decía que se parecía también al que llevaban en los bailes portugueses», cuenta la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, que lo guarda con mucho cariño. De aquellos años recuerda subirse en el caballito que colocaban en la calle Prado, y que funcionaba con monedas, y las comidas familiares cada 5 de agosto, tradición que siguen manteniendo. A día de hoy se sigue vistiendo de neska y hay dos momentos imperdibles para ella en fiestas. «Uno es el día 4 por la noche, que salgo con mis amigas y siempre vamos a la verbena. Y el otro momento es, uno de los días, coger bocatas e ir con mis padres, mi hermana y mi sobrino a ver los fuegos artificiales».

5 de agosto de 1990 En la calle Chile Iñaki García Calvo (2 años) y Tina Calvo (38)

Iñaki García Calvo apuntaba maneras de blusa desde pequeñito. La foto original está tomada el 5 de agosto del año 1990 en los jardines de la calle Chile con su madre. «Nos la sacamos allí porque íbamos a casa de unos tíos que vivían al lado. El día de La Blanca siempre hemos comido en familia y lo seguimos haciendo», comparte el concejal del PP, que actualmente es miembro de la cuadrilla Gasteizko Margolariak. «A mí me vistieron de blusa desde mis primeras fiestas en agosto de 1989, nací en noviembre de 1988 así que figúrate. ¡Desde siempre!», añade el edil popular. «De pequeño recuerdo ir todas las mañanas a ver los Gigantes y Cabezudos, las verbenas de la plaza de España y la procesión de Los Faroles con mis padres. Soy un enamorado de las fiestas de La Blanca».

7 de agosto de 1988 En la plaza de la Provincia Ianire (3 años), Garbiñe (5) y Rubén Ruiz (9)

La concejala de Elkarrekin en el Ayuntamiento de Vitoria Garbiñe Ruiz y su hermana pequeña Ianire aparecen en la fotografía original con su hermano Rubén, que falleció. «Desde pequeñitas nos han vestido de neskas, mi ama era modista y nos hacía los trajes. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos años, del ambiente tan bueno que siempre ha habido en la ciudad y de ir a las barracas», confiesa Garbiñe, que a día de hoy sigue luciendo el traje regional cada edición de La Blanca pero ahora ya acompañada de sus hijos. Eso sí, hay algo que no cambia, y es que su madre sigue siendo la encargada de confecccionarles el atuendo; incluso los kaikus y las medias.

1980 en Cerio Asier, Rubén, Óscar, Aitor y la tía Mari Fernández de Trocóniz

Esta imagen es todo un homenaje. En la foto de 1980, Asier, Rubén, Óscar, Aitor y su tía Mari Fernández de Trocóniz posaban en su pueblo de Cerio; los chavales perfectamente equipados para 'mimetizarse' en las fiestas. 45 años después, al plantearse la idea de repetir aquella imagen faltaba la tía, fallecida un tiempo antes. Pero ahí estaba su hermana Juli para completar el quinteto y recordar a su querida Mari.

1982 Calle Enrique Eguren El matrimonio Antonio Carreño (35 años) y María Paz Gutiérrez (29), con sus hijos Antonio (5), Isabel (9) y José Ángel (2)

Antonio Carreño, natural de San Muñoz (Salamanca), y su mujer, la leonesa de Redipollos Mari Paz Gutiérrez, integraron a sus hijos en el aire festivo a la primera. Tanto, que han pasado 43 años entre estas dos imágenes y los 'niños', que ya son unos adultos hechos y derechos, siguen con las abarcas puestas.

2016 Ante la hornacina de la Virgen Blanca Ibon Navarro (40 años) y su hijo Aritz (diez meses)

Contaba tan solo diez meses de vida, pero Aritz madrugó en el día más grande de las fiestas para subirse a lo que a sus ojos parecía un 'ochomil' y entregar un ramo de flores a la Virgen Blanca, siempre arropado por su aita Ibon Navarro. Ambos ataviados con la blusa de la cuadrilla Zintzarri, han pasado nueve años de aquella ascensión 'a pulso', la primera experiencia festiva del vástago del técnico vitoriano que lidera al Unicaja Málaga.

5 de agosto de 2005 Ante la hornacina de la Virgen Blanca Satur García (50 años) y Tomás Díaz de Guereñu (61)

Hace 20 años dos blusas, amigos y «conocidos de siempre», coincidían en lo alto de la escalera en la ofrenda floral a la Virgen Blanca. Dos décadas después conservan la amistad y ahora también salen en la cuadrilla de los blusas veteranos. Eso sí, subir a la escalera se ha vuelto más peligroso. «Antes temblaba menos», bromean. En la intrahistoria de la imagen queda todo un detalle. El sacerdote de San Miguel mandó retirar el cristal de la hornacina para la foto.

25 de julio de 2015 En la Plaza del Machete Maddi (9 años), Carlos (46) y Manex Barona (6)

Para Maddi Barona cualquier excusa es buena para vestirse de neska. Junto a su padre Carlos y su hermano menor Manex no pierden la oportunidad de engalanarse para la ocasión, sea en las fiestas de la Virgen Blanca o el Día del Blusa y la Neska. «Me gusta mucho ponerme el traje. Es una fecha en la que paso todo el día fuera con la familia y que vivo con mucha emoción», comenta la actual campeona del mundo de kárate en alusión al 25 de julio.

1971 En las barracas en Mendizorroza Joseba Fiestras (3 años)

«Aquel día me vistieron de blusa en casa de mi abuela, y a continuación me llevaron a las barracas, que en esa época las instalaban en Mendizorroza», evoca Joseba Fiestras, asiduo a las fiestas de La Blanca y, como todos a su edad, aficionado a estas atracciones. «Cuando era pequeño, la que más me gustaba era la del 'Tren chu chu'. Les decía a mis padres que quería ser 'escobero', el que pegaba con la escoba», rememora.

5 de agosto de 1991 En la balconada de San Miguel Ekaitz (3 años), Amador (31) e Iker Alcántara (1)

Al sacar la fotografía del álbum, lo primero que el aita piensa es en lo mucho que sudaba para tenerlos controlados (y eso que no llevaba blusa). «Desde los ojos de un niño, las fiestas eran especiales. Te podías quedar hasta muy tarde, ¡hasta las diez de la noche!». El toro de fuego, el agua que tiraban desde los balcones... «Recuerdo una ilusión loca», suelta Ekaitz, el hermano mayor de los Alcántara.

1996 En casa de sus padres Edurne Marín (6 años) y Javier Marín (3)

Aunque los hermanos Marín no recuerdan el momento de la instantánea, no han olvidado lo bien que vivían las fiestas en familia, ver la bajada del Celedón en la tele y las barracas. Edurne ahora tiene un hijo de tres años al que le han comprado este año el traje «para que salga bien vestido de blusa». Así que sus fiestas vuelven a ser familiares como cuando era txiki. Javi lleva tres años en Margolariak y le encantan las fiestas por su ambiente «mágico y difícil de explicar».

Foto de 2025 Foto de 2001

2001 Concurso gastronómico de Bereziak Álvaro Tobalina (21 años) y Javier Llanos (27)

Los blusillas Álvaro Tobalina y Javier Llanos trataron de innovar en el concurso gastronómico de 2001 con el plato bautizado 'Las cuatro torres y la almendra'. Pese a que no les fue demasiado bien en la clasificación general, se zamparon hasta las campanas de su propuesta. 24 años después, estos ilustres Jatorrak conservan la amistad, el amor por la buena comida y la energía para, desde este martes, despegar con su cuadrilla hasta el infinito y más allá.

1980 Cruce de las calles Angulema y Florida Laura Pato (3 años) y Esther Izquierdo (27)

Laura Pato veía desde niña algo especial en las fiestas de La Blanca. Tal vez porque su tío José Mari, animadísimo blusa de Los Bainas, le había contagiado pronto el veneno. Así que junto a su madre, Esther Izquierdo, no se perdía un paseíllo en la esquina entre Angulema y Florida. Ahora es ella, neska de Jatorrak, la que recorre cada día de las fiestas esa sagrada procesión. Lo lleva en los genes.

2001 En Armentia Garazi (8 años) e Ixone Arana (5 años)

Ha llovido. Pero ese gesto risueño sigue siendo el mismo. Idéntica al que se les dibuja en el rostro a las hermanas con solo mencionar las fiestas de La Blanca. «Nos encantaba pasear con los 'abus' y que nos compraran globos», dicen. Ya hace tiempo que no van de la mano, sino al compás de la cuadrilla Siberiarrak. «Ahora vivimos la noche y el día», celebran.

1996 Montehermoso Amaia (5 años) e Iñaki Landa (44)

Amaia Landa se habituó a que su aita no pudiese dar dos pasos seguidos en las fiestas de Vitoria. Todo el mundo quería sacarse una fotografía con Celedón o simplemente chocarle la mano. «Y hoy es el día que la gente sigue parándole», apunta mientras el mayor de sus dos hijos (Julen) entona la canción del campesino de Zalduondo.

1979 Calle Dato. Ida a los toros. Xabier Izaga (65 años), Mikel Delika (65) y Txus Gutiérrez (64)

La banda de gaiteros Orkonpon amenizó «dos o tres años» las fiestas de La Blanca, entre finales de los 70 e inicios de los 80, después de que sus tres miembros aprendieran el oficio de ese gran maestro que fue 'Coppi', José María López de Elorriaga, y antes de partir a la mili. Xabier Izaga, a la izquierda;Mikel Delika y Txus Gutiérrez actuaron contratados por el Ayuntamiento. Tocaban en las dianas, acompañaban al mediodía a la comparsa de gigantes y cabezudos, cubrían la ida a los toros y en la vieja plaza ponían música al tercio de banderillas. Por la noche, sus integrantes desanudaban las blusas que llevaban recogidas en la cintura durante su cometido y ya las lucían con sus respectivas cuadrillas, Irrintzi la de Izaga, Los Txismes la de Delika y Txirrita la de Txus. Vitorianos que después de años se reencontraroon recientemente para recrear una foto de más de 45 años.

2004 En la Plaza de la Virgen Blanca Eduardo (38 años), Pilar (34), Unai (3) y Asier (1)

Las Fiestas de 2004 fueron las primeras en las que Eduardo Pablo y Pilar Ruiz empezaron a disfrutar con sus hijos, Unai y Asier, después de haber pasado «el infierno» de un tratamiento contra la leucemia con el primero de ellos. «Fliparon al ver tanta gente cuando veníamos de estar en una burbuja». Los veinteañeros son ahora «unos disfrutones» que viven La Blanca con la cuadrilla Gasteiztarrak.

1959 En las barracas Josu (5 años), Xabier (3) y Mikel Sánchez (4)

Los seis hermanos Sánchez iban un día a las barracas, entonces junto al parking de Mendi. «Ama, que fue modista, nos vestía igual». En la foto actual, el empresario constructor Josu, con sus hermanos Xabier, arquitecto, y Mikel, traumatólogo, en el coche de un amigo. Los 87 miembros de la familia se citan el 6 de agosto para festejar La Blanca, todos de neskas y blusas.

1953 Parque de la Florida Jesús Mari Alegría 'Pinttu' (4)

'Pinttu' tenía 4 años cuando vino por primera vez desde Asparrena a las fiestas de La Blanca en 1953. «Fue con la cuadrilla de 'El Chaparrón de Araia' que traía mi padre a Vitoria. Portaban pancartas personalizadas y sus propios celedones», recuerda el presidente de la ONG Músicos Solidarios sin Fronteras, mientras repasa las fotos de la época.

1996 En las escaleras del Machete Fanfarre Biotzatarrak

Una decena de alumnos de Corazonistas creó la fanfarre Biotzatarrak en 1985. Debutaron en unos campamentos de Castañares de Rioja y meses después su música ya inundaba La Blanca. Desde entonces no han fallado en fiestas. Y este año, sus 35 integrantes celebrarán el 40 aniversario por todo lo alto. En la foto actual (de arriba a abajo y por filas) aparecen los históricos Juncal Martín (con el estandarte), Xabier Pascual, Asier Urcelay, Andoni Duque, Eduardo Ortiz de Arri, Iñaki Larrea, Mireya Martín, Iñaki Ruiz de Viñaspre, Mariví Arredondo, Iker Cortázar y Asier Pascual.

x1988 En San prudencio Juan Ignacio Juan Ignacio Arce (35 años), Aurora San Vicente (35), Mikel (6), Josu e Iñigo (1)

Los gemelos Josu e Iñigo ya eran blusas con año y medio, como el mayor de los hermanos, Mikel, más crecido, con seis. ¡Cómo para no serlo! Si el aita tocaba el txistu con Ustargi por fiestas y la ama había bailado y enseñado danzas en Indarra. El retrato es el de una familia archiconocida que adora el folclore vasco. Los niños hoy son padres y los mayores ejercen de aitites, pero el día 6 se lo reservan en exclusiva a Los Txismes, que cumplen 75 años.

1995 Balcón de la Plaza de la Virgen Blanca Mari Carmen (59) y Asun (58)

Dos blusas veteranas, Mari Carmen Alvalado y Asun Gorospe, no se perdían cada 5 de agosto toda la liturgia del Rosario de la Aurora con su procesión y su misa en la Virgen Blanca y también la eucaristía presidida por el obispo en SanMiguel. Después, subían a casa de Asun para degustar un multitudinario desayuno con las mejores vistas de la fiesta desde el balcón. Ahora, a otro ritmo, tampoco se pierden el día más especial de La Blanca.

2004 En una casa familiar Ander (7 años) y Nerea Guevara (4)

Al jugador del Deportivo Alavés y a su hermana, que en la imagen lucen de punta en blanco antes de salir hacia el centro, les encantaba 'escapar' de los cabezudos y admirar la grandeza de los gigantes antes de disfrutar de una frenética tarde en las barracas. Pero si algo les impresionó desde muy pequeños, y que todavía admiran, es el fervor que desataban el chupinazo y la Bajada de Celedón en la Virgen Blanca.

