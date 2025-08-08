El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
Iñigo Martín Agirre y Iñaki Cacho celebran junto a su cuadrilla

Ver 27 fotos
Iñigo Martín Agirre y Iñaki Cacho celebran junto a su cuadrilla Rafa Gutiérrez

Bereziak gana el concurso gastronómico con el 'Garbanzúa'

19 cuadrillas participaron en el certamen que ha dejado a todos salivando en la Plaza de España

Jon Casanova

Vitoria

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:03

Mientras unos volvían a casa otros encendían los fogones para preparar todo tipo de combinaciones imaginables con el garbanzo alavés. 19 cuadrillas se han citado ... este viernes en la Plaza de España a las 10.00 horas en busca de alzar el premio del XXX Concurso gastronómico que cuenta con la colaboración de EL CORREO. La cuadrilla Bereziak ha resultado ganadora con su 'Garbanzúa'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  3. 3

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  4. 4

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  5. 5

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  6. 6 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  7. 7

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9 Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
  10. 10

    Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bereziak gana el concurso gastronómico con el 'Garbanzúa'