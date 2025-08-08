Bereziak gana el concurso gastronómico con el 'Garbanzúa'

Mientras unos volvían a casa otros encendían los fogones para preparar todo tipo de combinaciones imaginables con el garbanzo alavés. 19 cuadrillas se han citado ... este viernes en la Plaza de España a las 10.00 horas en busca de alzar el premio del XXX Concurso gastronómico que cuenta con la colaboración de EL CORREO. La cuadrilla Bereziak ha resultado ganadora con su 'Garbanzúa'.

Muchos han precisado de cuatro horas intensas bajo el calor de los fogones sumados a las altas temperaturas que sacuden la capital vasca con picos de hasta 37º. Iñigo Martín Agirre y Iñaki Cacho –ganadores– han necesitado solamente sesenta minutos. «Por suerte, como el nuestro se comía frío, lo hemos podido realizar de diez a once. Entre los dos, cada uno se dedicaba a una cosa» afirma Iñigo.

El plato llevaba pensado casi desde que quedasen cuartos el año pasado. El resultado ha sido «un trampantojo salado inspirado en el postre vasco goxua» explica Iñigo. «El bizcocho elaborado con garbanzo triturado y harina, crema de puerros y cebolleta simulando la nata, otra capa de bizcocho, hummus para intensificar el sabor y, coronando, un 'caramelo' de queso parmesano flameado al soplete. La mezcla fresca en un día tan caluroso se ha agradecido y premiado con el primer puesto.

Luis Izaga, presidente «emérito» –en sus palabras– de Bereziak, ha subrayado la exigencia del certamen. «Aquí no se viene ni a improvisar ni a pasar el rato. Alta competencia. La gente se toma esto con empeño y el plato que presentan suele ser uno bien trabajado». Las 19 cuadrillas participantes han empatado el récord de asistencia logrado en la anterior edición.

Exigencia

El jurado —formado por Aitor Buendía (Slowfood), Gema Guillerna (Hotel Canciller Ayala) y María Alcántara (Cooperativa Garlan)— ha reconocido «el altísimo nivel» y lo más díficil es «dar el último puesto». Para Aitor Buendía la clave es que «el garbanzo tenga ese punto crujiente sin estar duro y tampoco blando», ha señalado. Para la valoración se tiene en cuenta el sabor, presentación, puesta en escena e innovación.

La cuadrilla Gasteizko Margolariak se ha quedado a las puertas del podio con un cuarto lugar, merecido y aplaudido a partes iguales. Su tiramisú de cocido ha convencido pero no como para cumplir su objetivo. «No tenemos expectativas de ganar. Lo vamos a hacer. Si no lo creemos nosotros quién lo va a hacer» mencionaron Gerardo Gil y Juan Antonio Elías. Lamentablemente, no pudieron contestar a sus expectativas. En cambio, pudieron disfrutar de una jornada «única en el mundo» según Izaga que ni el calor ha podido parar.