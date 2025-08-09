El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En estas jornadas, blusas y neskas se trasladan de los barrios al centro de la ciudad en autobús para pasar las fiestas Jesús Andrade

Los barrios piden más actos del programa de La Blanca y mejorar el transporte al centro

Los distritos de la periferia reclaman al Ayuntamiento un mayor reparto de los eventos frente al Casco Medieval y el Ensanche

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:27

5 de agosto, 12.30 horas. El centro de Vitoria es un hervidero de gente en el día grande de las fiestas. En la plaza ... de la Virgen Blanca, los gigantes y cabezudos disfrutan del cariño del público pocas horas después del Rosario de la Aurora y la ofrenda floral. Un poco más allá, en la plaza de España empiezan los preparativos para el homenaje a la ikurriña. En los Fueros los herri kirolak acaparan la atención de público y paseantes. El Casco Medieval es un ir y venir de blusas y neskas a la espera del primer paseíllo. Miles de personas en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los barrios piden más actos del programa de La Blanca y mejorar el transporte al centro

Los barrios piden más actos del programa de La Blanca y mejorar el transporte al centro