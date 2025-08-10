La asistencia a conciertos en fiestas de Vitoria se incrementa un 15%

La sensación de que durante las fiestas había en las calles de Vitoria mucha más gente que en años precedentes se ha trasladado también a ... los números oficiales de las actividades programadas por el Ayuntamiento. Hasta 148.000 personas asistieron durante los días festivos a los conciertos, los espectáculos musicales y el Rincón del Humor, según cifras ofrecidas por el Consistorio, lo que supone un incremento de prácticamente un 15% con respecto a los datos del pasado ejercicio. «Han sido las fiestas de la participación», han destacado una y otra vez tanto la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE), como la responsable de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), quienes también han dado relevancia a la «presencia de talento local» en casi todos los escenarios.

Rincón del Humor Cultura se autoimpone de nuevo un análisis con el posible cambio de ubicación por su éxito

La principal locomotora, como siempre, fueron los conciertos programados en la plaza de los Fueros, que congregaron a 56.000 personas. La cifra se sitúa por debajo del récord del pasado año, cuando se alcanzaron los 60.500 espectadores, pero se explica sobre todo por la menor afluencia a la cita previa al inicio de las fiestas. Los dj Hermética y Héctor Oaks concentraron a 5.000 asistentes por los 10.500 de Los 40 en 2024. Mägo de Oz lideró los registros (11.500), por delante de Rozalén (11.000), Isabel Aaiún (10.000), Bulego (9.500) y Zea Mays (9.000). El Ayuntamiento ponderó que los grupos elegidos cubrieron «todos los gustos», también la presencia de artistas «seleccionados por la ciudadanía» y las «mejoras en la iluminación y el sonido» realizadas para esta edición.

El teatro, muy condicionado

Tras el principal escenario musical festivo, el siguiente en cuanto a número de público fue de nuevo la plaza de España, donde las seis verbenas hicieron bailar a más de 45.000 personas al son de las orquestas. Un lleno absoluto en este espacio, lo mismo que en la plaza de la Provincia con las variedades, con más de 12.000 espectadores.

Otra actividad ya consagrada es el Rincón del Humor, que de nuevo llevó hasta el parque del Prado a 20.000 personas, que se partieron de la risa con Óscar Terol, Gorka Aguinagalde, Vidda Priego, Ana Goitia, Luis Zahera y Txabi Franquesa. La responsable de Cultura ya habló hace un año de la necesidad de realizar una «reflexión» para este espacio que apenas lleva tres años en funcionamiento, unos deberes que se volvió a autoimponer ayer de cara a la edición de 2026.

Plaza del Machete Recupera fuerza con un 40% más de asistentes, mientras que Santa María se consolida con 10.000

Precisamente, ese trabajo que se realiza en el departamento de Cultura para buscar mejoras en las fiestas condujo en 2024 a dividir en dos escenarios las actividades relacionadas con el folclore y la cultura vasca que antes se concentraban en la plaza del Machete. Los conciertos nocturnos en este espacio perdieron tirón el pasado año, pero en esta ocasión han cogido impulso de nuevo hasta congregar a 4.900 personas (un crecimiento de prácticamente un 40%, con Gorka Urbizu congregando a prácticamente la mitad del público, 2.000 asistentes), a las que hay que añadir las más de 10.000 registradas en la plaza Santa María.

La inclusión de Txiki Explorer en el espacio infantil del parque de Arriaga ha venido acompañada de éxito, con 4.000 asistentes más hasta llegar a los 39.000.

Entre las reflexiones de cara al próximo año, sin duda hay que situar qué hacer con el teatro. La imposibilidad de utilizar el Principal ha conducido en esta edición a llevar al Félix Petite dos sesiones, que se han llenado con un total de 600 asistentes.Una cifra muy lejana a los 4.000 de 2024, que habla bien a las claras que estas interpretaciones tienen un tirón al que no se ha sabido o podido encontrar espacio.