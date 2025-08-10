El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

11.500 personas vieron el concierto de Mägo de Oz en la plaza de los Fueros. Igor Aizpuru

La asistencia a conciertos en fiestas de Vitoria se incrementa un 15%

148.000 personas han disfrutado de los principales eventos musicales del programa y del espacio de humor

B. Mallo

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:57

La sensación de que durante las fiestas había en las calles de Vitoria mucha más gente que en años precedentes se ha trasladado también a ... los números oficiales de las actividades programadas por el Ayuntamiento. Hasta 148.000 personas asistieron durante los días festivos a los conciertos, los espectáculos musicales y el Rincón del Humor, según cifras ofrecidas por el Consistorio, lo que supone un incremento de prácticamente un 15% con respecto a los datos del pasado ejercicio. «Han sido las fiestas de la participación», han destacado una y otra vez tanto la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE), como la responsable de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), quienes también han dado relevancia a la «presencia de talento local» en casi todos los escenarios.

