«El año pasado lloré todas las noches de la emoción»

Profesor de Educación Primaria en San Viator, amante del buceo, DJ Malandro, ex Celedón Txiki, Blusa de Hegotarrak... pero ante todo nuestro Celedón. Por segundo ... año, Iñaki Kerejazu se transformará esta tarde en el aldeano de Zalduondo para llevar la alegría a toda una cuidad y se dirigirá a más de 50.000 almas sedientas de fiesta congregadas en la plaza de la Virgen Blanca y alrededores. ¿Presión? ¿Nervios? Es inevitable, se sincera Kerejazu (Vitoria, 1995), que hace otras confesiones personales en esta entrevista en la que también se moja sobre el conflicto entre los blusas, el futuro de los paseíllos o los conciertos de Los Fueros.

– El año pasado nos decía que temía no estar a la altura de dos «gigantes» como Iñaki y Gorka. ¿Ha ganado en confianza?

– Lo que ocurre es que yo soy una persona que se exige mucho a sí mismo y estar a la altura. Quiero mantener una línea durante estos años al mismo tiempo que voy mejorando y dándole mi impronta a todo esto porque creo que cada Celedón tiene que tener su esencia.

– ¿Los nervios para esta tarde son inevitables?

– Sí, sí, hace semanas que empecé a notar los nervios y a ponerme a mí mismo esa presión. Y creo que es muy humano ponerse nervioso ante una situación así, sino sería un robot. Para mí esto es un regalo que me ha dado la vida y creo que siempre voy a tener esa sensación ante un momento así porque es algo que me mueve mucho por dentro.

Durante cinco años «Esto es un regalo que me ha dado la vida y quiero darle mi impronta a Celedón»

– El año pasado Gorka Ortiz de Urbina le acompañó los instantes antes de enfrentarse a la plaza abarrotada. ¿Repetirá?

– Sí, le he invitado porque tenemos mucha relación. Ha sido mi mentor y me tranquiliza que pueda estar ahí conmigo junto a un par de buenos amigos. El año pasado ellos estaban casi más emocionados que yo.

– ¿Le volverá a escoltar su padre, histórico blusa de Hegotarrak?

– También, aparte de un montón de amigos de la cuadrilla que son acompañantes de Celedón. Es algo que me enorgullece un montón, igual estamos hasta casi demasiada gente pero todos quieren echar una mano.

– ¿Qué lecciones se lleva de su debut en 2024?

– Me gustaría gestionar mejor todo el tema de las entrevistas, organizarme para poder estar más tiempo con mi cuadrilla en momentos importantes. Cuidarme a mí y a los que tengo alrededor que son los que me aguantan.

Kalejiras «El paseíllo ha perdido su esencia, no me gustaría perderlo pero creo que se le podría dar una vuelta»

– ¿Y sobre el día 4 en concreto?

– Me gustaría que en el camino hacia la balconada fuéramos más lento. Es un momento en el que es todo energía y que yo disfruto muchísimo, pero me gustaría que fuéramos más despacio y poder compartir más con la gente. Aunque eso sí, lo de tocar a Celedón para ligar en fiestas que sepáis todos que es una tontería. Si ligáis es porque vosotros lo habéis hecho bien, no por Celedón, así que trabajároslo vosotros (ríe).

– ¿Sabe la marca que hizo el año pasado?

– La verdad es que no.

– Fueron 2 minutos y 47 segundos. La cuarta mejor marca desde que hay registros.

– Por mí, que este año fueran diez minutos. Yo encantado.

– ¿Se ha preparado de alguna manera especial?

– Hago deporte de manera habitual, pero más allá del plano físico me viene bien también para el plano mental, para descargar tensiones. Y luego le he dado muchas vueltas a la cabeza sobre lo que voy a decir esta tarde, eso lo pienso muchísimo.

– ¿Y tiene ya claro el discurso para la multitud?

– Por desgracia hay cosas que tengo que repetir, como el tema de las agresiones machistas y la llamada al respeto. También tocaré temas transversales que nos afectan a todos y que nos mueven por dentro y estos días son también para acordarnos de quienes no están, de quienes nos faltan.

– ¿Cree que podrá conciliar el sueño la noche de antes?

– Pues el año pasado dormí genial. Pero sí es cierto que estás como en una meseta de nervios que ni te enteras de que están ahí, estás en un subidón constante y luego viene el bajón. El año pasado cuando se teminaron las fiestas me dio fiebre, herpes como nunca antes había tenido... todo de la tensión acumulada. Me fui de vacaciones hecho un cuadro, me costó cuatro días recuperarme.

División en los blusas «Es un sinsentido que haya dos entes para lo mismo, las rencillas no son tantas»

– ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado para esta segunda vez en el papel?

– Que siga siendo yo, y eso es algo que quiero mantener a tope.

– ¿Y lo más bonito que le han dicho sobre su encarnación de Celedón?

– Tener amigos que han pasado malos momentos y que me agradezcan que les haga parte de todo esto es muy guay. Y luego hay momentos bonitos durante todas las fiestas, recuerdo una mujer que se me acercó con toda su ilusión con un cancionero antiguo con la canción de Celedón para que se lo firmase. Momentos así te llenan muchísimo y te emocionan, y claro yo llegaba a casa todos los días y me pegaba unas lloreras increíbles. Llegaba a la cama y me ponía a llorar como una magdalena, no podía dormir. Y eso también es lo bonito de todo esto.

– ¿Cómo vivirá el resto de las fiestas después de la explosión de esta tarde?

- Con mi cuadrilla de blusas, amigos y familia. Hegotarrak cumple 30 años y no me gustaría perderme los actos, a mí es que me encanta ser blusa.

– ¿Sacará su faceta musical como DJ Malandro?

– Sí, el día 9 pincho con mi cuadrilla entre paseíllos. Y luego en algún otro lado pero eso no te lo puedo decir, será sorpresa.

– ¿Entiende la postura de los que dicen que el paseíllo ya no tiene sentido porque no va a ninguna parte?

– La entiendo, porque su esencia –que era ir a los toros– la ha perdido. Pero son las personas que están dentro y que lo viven quienes pueden cambiar las cosas. No me gustaría perder las kalejiras pero sí creo que se les podría dar una vuelta. Las cuadrillas organizan un montón de cosas y nos podríamos aprovechar de ello.

– De momento sigue habiendo dos paseíllos diferenciados. ¿Cree que llegará la reunificación entre Comisión y Federación?

– Me gustaría que llegara un momento en el que todos nos juntáramos porque me parece un sinsentido que haya dos entes paralelos para lo mismo. Las rencillas no son tantas y son bastante puntuales entre gente mayor; creo que ambos grupos tienen cosas buenísimas y lo que se debería hacer es empastar todo eso.

– Usted estará cinco años en el cargo. ¿No le parecen pocos?

– Viviéndolo como lo vivo y estando tan feliz como ahora claro que me parecen pocos. Se me va a hacer corto, pero lo de repetir me lo tendrás que preguntar cuando se cumplan los cinco años, me gustaría valorarlo más adelante.

– ¿Tiene algo de malo?

– Que de repente todo el mundo sabe quién eres. Pierdes el anonimato y por ejemplo en fiestas te cuesta hora y media llegar a un sitio al que normalmente vas en diez minutos. Pero en eso tengo mucha suerte y mis amigos y amigas me echan una mano.

– Para teminar le pido que se moje. Valore del 0 al 10 los conciertos de Los Fueros.

– No sé quién toca.

– Bulego, Isabel Aaiún, Rozalén, Mägo de Oz y Zea Mays.

– Voy a ser bueno, un 6,5. Aunque me parece súper complicado programar algo así, que conste en acta.