El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El 'Rocket' es la atracción más demandada por los jóvenes Igor Aizpuru

Adrenalina para corazones fuertes en Vitoria

Giros de 360 grados, gente boca abajo y sensación de ingravidez. Las barracas ya tienen sus atracciones preferidas, aunque antes conviene visitar al cardiólogo

Borja Mallo

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:26

Los niños se van de la tómbola felices con sus peluches. Las madres y los padres, abrazados a jamones, salchichones o botellas de vino. Yhay ... a quienes les cae un 'satisfyer'. «¡Cómo lo vas a disfrutar!», atruena el altavoz de la archiconocida 'Antojitos', al tiempo que entrega el artefacto a la agraciada o agraciado. Porque aquí no se distingue de sexos, el dispositivo es versátil, según el mandamás de esta veterana atracción. Es lo que tiene el recinto ferial, goce y adrenalina que se adaptan a todos los públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Adrenalina para corazones fuertes en Vitoria

Adrenalina para corazones fuertes en Vitoria