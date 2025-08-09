Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia

Silvia Osorio Sábado, 9 de agosto 2025, 17:43 Comenta Compartir

Aste Nagusia está a la vuelta de la esquina y muchos ya están pensando en esos días de jolgorio y desenfreno en los que se sumerge la villa. El próximo sábado -16 de agosto- Bilbao dará el pistoletazo de salida a 9 días festivos. Cómo no, uno de los planes más habituales es irse de comida o cena con la cuadrilla.

La capital vizcaína puede presumir de una amplia oferta gastronómica, pero en ocasiones los precios no son aptos para todos los públicos. En portales como 'The Fork', conocida plataforma de reservas online, es posible conocer cuáles son los restaurantes mejor valorados y más baratos de cada ciudad.

Basta con clicar en el desglose por precio y podemos encontrar opciones diferentes en cada rango. Así, por menos de 40 euros, en Bilbao, los 4 mejores restaurantes son los siguientes:

1 Zingiri kalea, 5. Swad Restaurante

Ampliar

Pollo tikka masala, pollo karahi, cordero korma... La cocina india triunfa en Bilbao de la mano de Swad Restaurante, un local que se ha ganado el primer puesto en 'The Fork' con un 9,5 de 10. El precio medio de la carta es de 20 euros por persona. Los clientes que han probado algunas de sus recetas caloran la calidad de la comida y el servicio. Las raciones son generosas y se puede compartir.

2 Calle Torre, 7. Aura

Ampliar Guillermo Elejabeitia

Aura se ha asentado en el corazón del Casco Viejo con una cocina basada en el producto pero con toques vanguardistas. Ocupa el segundo puesto, también con un 9,5 de puntuación. En la carta gusta mucho el tataki de picancha marinado y acompañado con chips de yuca o el pulpo a la brasa con chimichurri. El precio medio por comensale es de unos 30-35 euros.

3 Licenciado Poza, 27 Kali Orexi a la brasa

Ampliar

De reciente apertura, Kali Orexi a la brasa es de los mismos dueños que Kali Orexi by Labocatorio, especializado en cocina griega. Las valoraciones en las redes sociales y sobre todo el boca a boca auparon al local que tuvo que mudarse a una lonja más grande en Fernández del Campo. Después, sus dueños, Christos Karaiannopoulos y Christina Tsakona, llegados desde Atenas, abrieron su segundo negocio en el que ofrecen platos especializados en brasa. El precio medio es de unos 32 euros. En 'The Fork' atesora un 9,3 de nota. Casi nada.

4 Plaza de la Encarnación, 10 Arandia de Julen

Ampliar

Clásico donde los haya. En función del menú que se pida, una comilona en el Arandia de Julen puede costar unos 40 euros. ¿Le hincamos el diente a unas alubias rojas? ¡Qué sea con todos sus sacramentos! No les falta de nada en este menú que cuesta 40 euros e incluye también aperitivo de la casa, postre, agua y vino. En este portal gastronómico su nota es un 9,3.