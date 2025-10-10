El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gastronomika y la comunidad

Benjamín Lana

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:49

Nuestra sociedad digital comprime el mundo visible hasta convertirlo en bidimensional. Todo lo que no cabe en una pantalla pareciera no existir. La dictadura de ... los reels y los likes va dejando fuera a todo aquello que no acepta su ley. O te muestras o te hago desaparecer, pareciera decir. Por eso me hace muy feliz cada vez que los insurgentes logramos ganar alguna batalla y dotamos a las personas, a sus actos y a sus productos de esa tercera dimensión y de un sentimiento.

