Listos para comer y beber en Elciego Los viñedos rodean el núcleo de Elciego. / Alberto Loyo Castillo Catas, showcooking y un gran mercado en la segunda edición de 'En torno a la mesa' ELENA SIERRA Lunes, 30 julio 2018, 16:55

Amenudo los títulos de las novelas o de las películas no dicen absolutamente nada sobre el argumento a lectores y espectadores... Y ese no es, desde luego, el caso del II Encuentro Enogastronómico Sostenible Rioja Alavesa-Euskadi en torno a la mesa. El nombre de esta jornada lo dice casi todo sobre lo que va a ocurrir mañana en una localidad. Que es ya la segunda edición, y con esto se puede concluir que la primera –celebrada en Laguardia– salió bien y pueden repetir sin miedo. Que, aquí, vino y comida conforman un único eje sobre el que poner en movimiento todo lo que ocurra ese día. Que el objetivo es mostrar un montón de productos que intentan ser respetuosos con el medio ambiente en su producción. Que el lugar de celebración será esa parte de Álava en la que se produce vino de Rioja –está organizado por la Ruta del Vino de Rioja Alavesa–. Que la mesa, sí, es elemento central, pero una mesa con conciencia.

Jornada enogastronómica Cuándo 28 de julio. Web entornoalamesa.com.

Elciego es el sitio elegido esta vez. La idea es maridar vinos singulares de Rioja Alavesa en catas gratuitas y productos gastronómicos vascos en distintos espacios de la localidad y durante todo el día, con un enfoque para especialistas y, sobre todo, para aficionados y excursionistas. No solo se podrá probar in situ en forma de pintxos elaborados en las zonas de degustación showcooking, sino que quien quiera podrá comprar algunos de los mejores productos gastronómicos de Euskadi en los puestos y llevarlos a casa, para repetir cuando le plazca. Y como es un evento diseñado para todas las edades, no faltarán rincones para que los más pequeños jueguen y aprendan en los talleres.

Vinos, miel o fresas

En Elciego se van a reunir productores de productos ecológicos y sostenibles de Kilómetro 0 y de temporada (chorizo, salchichón y papada, aceite de oliva virgen extra, miel, queso, tomates, fresas, sal, mermeladas, patés vegetales, zumo de arándanos, pastel vasco, pasta y verduras ecológicas) y bodegueros para darles a los interesados unas cuantas clases rápidas, y prácticas, sobre lo que pueden encontrarse en las tiendas para seguir una dieta que sea respetuosa con el entorno. Y de paso les van a ayudar a señalar en el mapa de Euskadi todo eso que ofrecen, que para algo participan seis comarcas turísticas vascas y la Red de Museos Enogastronómicos de Euskadi.

Son tres los espacios en los que se van a concentrar las actividades, que comienzan a las doce del mediodía y se realizan de mañana y tarde. En la plaza de San Andrés habrá catas a cargo de las bodegas La Marquesa-Valserrano, Dominio de Berzal, Pascual Berganzo-Alútiz Vinos y Muru, miel Erlan, tomates Landetxe y aceite de oliva virgen Rivo de Moreta. Será a partir de las doce del mediodía.

Degustaciones

En la Plaza Mayor instalarán sus puestos las bodegas Díez-Caballero, Hermanos Frías del Val, Tierra y Valdelana, queso Idiazabal, platos elaborados ecológicos de Ekotarriko y fresas de Fresaraba. Y en la avenida estarán las bodegas García de Olano, Luberri, Monje Amestoy, Mitarte y Fos, el aceite de oliva virgen del Trujal Equidad, chacina de cerdo Urigoitiko Txorizoak y queso Idiazabal. Cada cata dura treinta minutos, hay que inscribirse allí mismo y es gratuita.

Para la degustación popular de atún con Eusko Label a la parrilla, minihamburguesa de basatxerri y gazpacho con productos ecológicos de la huerta vasca hay que adquirir el ticket en el punto de información o en las zonas de cata. Hay uno general de 6 euros para los tres platillos. Y si no, son 2,50 por el bonito y 2 por el resto.