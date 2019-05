Una fiesta para los amantes de la gastronomía

Una gala gastronómica de postín tal y como la entendemos no tendría sentido si los asistentes no disfrutaran de exquisitos bocados acompañados de una bebida adecuada. Y la cita del lunes 27 de mayo no defraudará a los más de 400 asistentes, profesionales de la hostelería, productores, cocineros, sumilleres y amantes de la gastronomía, que sin duda saben qué es bueno y dónde se puede encontrar. Al llegar los invitados serán recibidos con un café Foronda.

El ágape tira por lo salado, aunque en su punto justo. Una conservera selecta (Anchoas Codesa, de Laredo) y Bacalao Giraldo prepararán pintxos para que los degusten los presentes, y para quienes se decanten por los sabores de la tierra encontrarán género de calidad de la mano de COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches, en Córdoba): jamón cortado por un profesional, que es como mejor sabe. La firma Arcecarne completará este apartado con sus miniburgers y entrecots. Quienes prefieran un picoteo de toda la vida, lo encontrarán en los aperitivos de Patatas Los Leones. Y no podía faltar el aceite de oliva, que llega de la mano de Casería de Huéllar. Los asistentes podrán catar su virgen extra de Jaén.

En un mundo tan rupturista como el de la cocina, donde a menudo nada es lo que parece, parece acertado empezar la lista de bebidas con Coca Cola sin esperar que los puristas pongan el grito en el cielo, porque volando cerca de las nubes se sentirán quienes prueben las copas de Royal Bliss que prepararán sus bartenders. Royal Bliss son mixers con diez variedades de sabores complejos y más de 40 matices.

Cerveza, txakoli y vino

Y de un refresco que apuesta fuerte por la innovación a otro clásico, la cerveza, de la mano de Oro, la empresa bilbaína que ha resurgido para sorprender a los aficionados a la birra que creían haberlo catado todo. Oro, el sabor de Bilbao, es la cerveza oficial del certamen.

Los amantes del vino podrán disfrutar de algunos de los mejores caldos del panorama nacional. Bodegas Itsasmendi nos acerca desde Gernika, en pleno corazón de Urdaibai, dos de sus txakolis más prestigiosos. De un poco más lejos, Elciego, enclave asociado por derecho propio a los mejores caldos de Rioja Alavesa, llegarán los tintos de Bodegas Díez-Caballero.

