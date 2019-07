Programa de fiestas de Zabalgana 2019 en Vitoria, con los horarios y actividades de cada día.

Jueves 11

Precios populares en las barracas

18:00: Juegos, hinchabless y primera carrera familiar con motos de juguete. Habrá premios. Espacio festivo en Zabaldu. Paseo Unicef 16

18:30: Triki-poteo «Zabaldantzan» de la mano de Mulixka Dantza Taldea. Inicio: Centro Cívico

18:30: Pintacaras «Irriz Jantzi», taller de chapas, talleres infantiles. Organiza: Kalez Kale. Plaza Labastida

19:00: Pintxo-pote. Recinto festivo

20:00: Dantza-Plaza «Zabaldantzan» con Mulixka Dantza Taldea. Plaza Labastida

20:00: Concierto de Retaguardia. Organiza bar LVDVS. Portal Zuazo,1

Viernes 12

Mercado artesanal durante todo el día en la plaza Labastida

19:00: Chupinazo y comienzo de fiestas

19:00: Gargantúa y cabezudos. Paseo Cruz Roja con Paseo de Unicef a la altura de Zabaldu Akademia

19:00: Reperkusion. Calle Cruz Roja, a la altura del Bar Maiton

19:00: Batukada por las calles del barrio. Comienzo: recinto festivo

19:00: Exposición del concurso de fotografía en el café-bar Thatay. Plaza Labastida

20:30: Verbena infantil con Joselu Anaiak. Recinto Festivo

21:00: Monólogos con Enrique Loyola. Organiza: café-bar Thatay. Plaza Labastida

23:00: Verbena con Joselu Anaiak. Recinto festivo

01:00: Fiesta Electro-Tech. DJ Rubén Cubillas. Organiza: bar Maluku. Plaza Labastida

Sábado 13

Mercado artesanal durante todo el día en la plaza Labastida

Durante toda la mañana en el Paseo Eskibel:

- 11:30: Hinchabless y juegos infantiles

- 11:30: Actividades-Kids: zona Infantil by Kids&Us school of English (4-12 años), twister Kids&Us, facepinting, obstacule course, various gincanas. Organiza: bar Dublin House. Paseo de la Unesco 6

11:00: Taller de salud familiar. Organiza: Akari salud y bienestar. Plaza Cruz Roja, a la altura del bar Sonder

12:00: Txaranga por las calles del barrio

12:30: Story time live by Kids&Us school of English. Organiza: bar Dublin House. Paseo de la Unesco 6

13:00: Fiesta de la espuma. Calle cruz roja, a la altura del bar Maiton

13:00: Zabalganan Kantuz. Kalejira organizada por Zabalgana Euskara Taldea. Recorrido por la calle Cruz Roja comenzando en la plaza Labastida

16:00: II torneo de mus. Organiza: café-bar Thatay. Inscripción anticipada en bar Thatay o tlf. 945 06 73 48

16:00: V campeonato de dardos de Zabalgana. Organiza: bar LVDVS. Portal de Zuazo,1

17:00: Hinchables. Paseo Eskibel

18:00: Kalejira con trikitilaris y danzas «Zabaldantzan» de la mano de Mulixka Dantza Taldea. Desde el Paseo Eskibel

19:00: Magia con El Mago Goyo. Paseo La Unicef con Cruz Roja

20:30: Discoteque: disco-móvil infantil Freedim. Plaza Labastida

23:00: Conciertos en el recinto festivo: Enkore / Josetxu Piperrak / Dj Canyn

00:00: Ibiza Party «Love in white»: música, zumos naturales, coctelería, vídeos, decoración. Organiza: bar Dublin House. Paseo de la Unesco 6

01:00: Fiesta Electro-Tech. DJ Trau y DJ Ruben Cubillas. Organiza: bar Maluku. Plaza Labastida

Domingo 14

Mercado artesanal durante todo el día en la plaza Labastida

11:00: Hinchables y entrenamientos de crossfit niñas, niños, adultos y familias. Organiza gimnasio Iota y ONG Bomberos Acción Norte Vitoria. Plaza de los troncos Borinbizkarra

11:00: Hinchables. Organiza: bar Dublin House. Paseo de la Unesco 6

11:30: Degustación de choripanes cortesía de La Vitoriana. Plaza de los troncos. Borinbizkarra

12:00: Herri kirolak infantil. Organiza: Irribarre ludoteka eta akademia (Plaza. Labastida)

12:00: Bailarines en café Vendetta

13:00: Juegos de agua de la mano de Zabaldu. Monte Zabalgana

18:00: Exhibición de patinaje con Gaubela. Plaza Labastida

19:30: Kantuz eta Kontuz: cuentacuentos musicalizado. Calle Cruz Roja a la altura del Bar Maiton

21:30: Monólogo musical: Bocabeats comedia. Recinto festivo

23:00: Chupinazo final de fiestas

Lunes 15

Precios populares en las barracas