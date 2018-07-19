Jaiak Álava

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Programa de fiestas de Amurrio 2018: Amurrioko Jaiak

Programa de fiestas de Amurrio 2018: Amurrioko Jaiak

EL CORREO

Programa de fiestas de Andra Mari y San Roque 2018 en Amurrio, con los hoarios y actividades de cada día.

SÁBADO, 11 AGOSTO

9:00 CONCURSO PERROS

19.00 PARTIDO FÚTBOL

22:00 PARTIDO PELOTA PROFESIONALES

22:30 CONCIERTO LOS BLUE YEYÈS

DOMINGO, 12 AGOSTO

CHUPINAZO

11:00 TIRADA AL PLATO

11:30 CAMPEONATO DE PELOTA

12:30 PRESENTACIÓN DE CUADRILLAS

18:00 LECTURA PREGÓN DE FIESTAS

18:30 SUBIDA DE LAS CUADRILLAS

18:40 PRESENTACIÓN

19:00 CHUPINAZO Y BAJADA DE IGUARRAKO

19:00 ANIMACIÓN DE CALLE: TXISTU TXARANGA

19:00-22:00 ESPACIO EMAGIN

22:00ORQUESTA KOSMOS

LUNES, 13 AGOSTO. DÍA DEL NIÑO/A Y DEL JOVEN Y LA JOVEN DE AYER

10:00-15:00 RECOGIDA DE CHUPETES

10:30 RECEPCIÓN NIÑOS Y NIÑAS

11:00-14:00 PARQUE INFANTIL

11:00 ENTREGA DEL BASTÓN

11:30 MISA

12:00 CABEZUDOS

12:30 APERITIVO y ANIMACIÓN MUSICAL CON GANEKO

14:00 COMIDA DE HERMANDAD

14:00 COMIDA INFANTIL

16:00 BAILABLES CON EL GRUPO EKHY

15:00-17:00 JUEGOS TRADICIONALES Y TALLER PINTACARAS

17:00-18:00 TEATRO INFANTIL

18:00 TXIKI ZUMBA

KALEguai gunea

19:00 EXHIBICIÓN DE PARKOUR

20:00 TALLERES DE ALIMENTACIÓN: FALSAS PIZZAS Y CÓCTELES

20:30 TALLER DE PARKOUR

19:30 CABEZUDOS

22:45 CONCIERTO: MERIDIAN

00:00 CONCIERTO: DOCTOR DESEO

MARTES, 14 AGOSTO. DÍA DE LAS CUADRILLAS

09:30 CONCURSO DE MARMITAKO

10:00 EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE PRODUCTOS CASEROS

11.00-14:00 PARQUE INFANTIL

11:30 CAMPEONATO DE PELOTA

12:30 TRIKITIXA CON ANDER Y LANDER

13:00 TRIKI-POTEO CON LAS CUADRILLAS

13:00 PRESENTACIÓN DE LAS CAZUELAS

13:00 DEGUSTACIÓN DE SETAS

14:00 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE MARMITAKO

15:00 COMIDA DE CUADRILLAS

17:30-19:30 JUEGOS

19:30 OFRENDA A NTRA.SRA. DE LA ASUNCIÓN

20:00 GRAN MORCILLADA

20:00 ESPECTÁCULO DE CALLE: EL DESHAUCIO

21:00-23:00 II. NOCHE DE DJ´S

21:00-24:00 ESPACIO EMAGIN

22:45 CONCIERTO: DEUS EZ

00:00 CONCIERTO: GLAUKOMA

00:30 CAMPAÑA MEDICIÓN TASA DE ALCOHOL

02:00 II. NOCHE DE DJ´S

MIÉRCOLES, 15 AGOSTO. DÍA DE NUESTRA SEÑORA

10.00 VOLTEO DE CAMPANAS

10:00 GRAN PREMIO DDE CICLISMO

10:30 DIANAS

10:45 MARIAKA Y MARIGABON

11:00 MISA Y AURRESKU DE HONOR

12:30 GIGANTES Y CABEZUDOS

12:30 RECEPCIÓN A AUTORIDADES

12:30 MÚSICA: ROCK AND BRASS

12:30 DEPORTE RURAL

13:30 ENTREGA DE PREMIOS GRAN PREMIO DE CICLISMO

19:30 EXHIBICIÓN DE EUSKAL DANTZAK

20:30 BERTSO-SAIOA (AIEBE)

22:00 CONCIERTO: SABIN

23:30 CONCIERTO FOLK: KORRONTZI

JUEVES, 16 DE AGOSTO. SAN ROQUE

8:30 - 15:00 AUTOBÚS A SAN ROQUE

10:00 SUBIDAS DEL SANTO

10:30 EXPOSICIÓN DE GANADO

11:00 ANIMACIÓN CON TRIKITIXA

11:30 MISA MAYOR

12:30 LIII CONCURSO DE AURRESKU Y JOTAS

13:00 PESAJE DE UN NOVILLO Y QUINIELAS

18:00-21:00 CAMPEONATO DE TIRAGOMAS

20:00 ESPECTÁCULO: FUNBOX FACTORY

21:00 TEATRO DE CALLE: NAUFRAGOS

22:15 DESFILE DE CARROZAS

23:30 VERBENA: GARILAK 26

01.30 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE CARROZAS

DESPUÉS DE LA VERBENA: DJ RUBA

VIERNES, 17 DE AGOSTO. REPETICIÓN DE SAN ROQUE

10:00-15:30 / 17:00-19:30 AUTOBÚS A SAN ROQUE

09:00 XLII.CONCURSO DE BACALAO AL PIL-PIL Y XIX. CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS

10:00 CURSILLO: BACALAO AL PIL-PIL

11:30 MISA DE CAMPAÑA

12:30 DEMOSTRACIÓN DE ESQUILEO TRADICIONAL

12:30 PRESENTACIÓN DE LAS TORTILLAS DE PATATA

13:00 PRESENTACIÓN DE LAS CAZUELAS DE BACALAO

14.30 ENTREGA DE PREMIOS

14:30 COMIDA DE HERMANDAD

16:00 ROMERÍA: OROTS

20:00 ESPECTÁCULO DE DANZA: BARROCK

21:45 DANTZA PLAZA: AIKO

22:30 ANIMACIÓN MUSICAL: BETIJAI

23:30 DESFILE DESPEDIDA IGUARRAKO

00:00 DESPEDIDA DE LAS FIESTAS PATRONALES

Temas

Amurrio, Fiestas Patronales

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