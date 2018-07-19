Programa de fiestas de Amurrio 2018: Amurrioko Jaiak

Newsletters exclusivasSé el primero en enterarteMás información
Contenido extraToda la información a tu alcanceMás información
Acceso ilimitadoNavega sin límitesMás información
ClubUn mundo de ventajas y descuentos
¿Te gustaría tener mucho más y sin límites?Más información
¿Te gustaría tener mucho más y sin límites?Más información
¿Quieres seguir navegando sin límites?suscríbete
Hoy concluye tu prueba gratuitaEsperamos que la hayas disfrutado
¿Quieres seguir navegando sin límites?
Si te gusta, on+ es mucho más
¿Quieres seguir navegando sin límites?
¿Te gustaría tener mucho más y sin límites?
¿Te gustaría tener mucho más y sin límites?
Programa de fiestas de Andra Mari y San Roque 2018 en Amurrio, con los hoarios y actividades de cada día.
9:00 CONCURSO PERROS
19.00 PARTIDO FÚTBOL
22:00 PARTIDO PELOTA PROFESIONALES
22:30 CONCIERTO LOS BLUE YEYÈS
CHUPINAZO
11:00 TIRADA AL PLATO
11:30 CAMPEONATO DE PELOTA
12:30 PRESENTACIÓN DE CUADRILLAS
18:00 LECTURA PREGÓN DE FIESTAS
18:30 SUBIDA DE LAS CUADRILLAS
18:40 PRESENTACIÓN
19:00 CHUPINAZO Y BAJADA DE IGUARRAKO
19:00 ANIMACIÓN DE CALLE: TXISTU TXARANGA
19:00-22:00 ESPACIO EMAGIN
22:00ORQUESTA KOSMOS
10:00-15:00 RECOGIDA DE CHUPETES
10:30 RECEPCIÓN NIÑOS Y NIÑAS
11:00-14:00 PARQUE INFANTIL
11:00 ENTREGA DEL BASTÓN
11:30 MISA
12:00 CABEZUDOS
12:30 APERITIVO y ANIMACIÓN MUSICAL CON GANEKO
14:00 COMIDA DE HERMANDAD
14:00 COMIDA INFANTIL
16:00 BAILABLES CON EL GRUPO EKHY
15:00-17:00 JUEGOS TRADICIONALES Y TALLER PINTACARAS
17:00-18:00 TEATRO INFANTIL
18:00 TXIKI ZUMBA
KALEguai gunea
19:00 EXHIBICIÓN DE PARKOUR
20:00 TALLERES DE ALIMENTACIÓN: FALSAS PIZZAS Y CÓCTELES
20:30 TALLER DE PARKOUR
19:30 CABEZUDOS
22:45 CONCIERTO: MERIDIAN
00:00 CONCIERTO: DOCTOR DESEO
09:30 CONCURSO DE MARMITAKO
10:00 EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE PRODUCTOS CASEROS
11.00-14:00 PARQUE INFANTIL
11:30 CAMPEONATO DE PELOTA
12:30 TRIKITIXA CON ANDER Y LANDER
13:00 TRIKI-POTEO CON LAS CUADRILLAS
13:00 PRESENTACIÓN DE LAS CAZUELAS
13:00 DEGUSTACIÓN DE SETAS
14:00 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE MARMITAKO
15:00 COMIDA DE CUADRILLAS
17:30-19:30 JUEGOS
19:30 OFRENDA A NTRA.SRA. DE LA ASUNCIÓN
20:00 GRAN MORCILLADA
20:00 ESPECTÁCULO DE CALLE: EL DESHAUCIO
21:00-23:00 II. NOCHE DE DJ´S
21:00-24:00 ESPACIO EMAGIN
22:45 CONCIERTO: DEUS EZ
00:00 CONCIERTO: GLAUKOMA
00:30 CAMPAÑA MEDICIÓN TASA DE ALCOHOL
02:00 II. NOCHE DE DJ´S
10.00 VOLTEO DE CAMPANAS
10:00 GRAN PREMIO DDE CICLISMO
10:30 DIANAS
10:45 MARIAKA Y MARIGABON
11:00 MISA Y AURRESKU DE HONOR
12:30 GIGANTES Y CABEZUDOS
12:30 RECEPCIÓN A AUTORIDADES
12:30 MÚSICA: ROCK AND BRASS
12:30 DEPORTE RURAL
13:30 ENTREGA DE PREMIOS GRAN PREMIO DE CICLISMO
19:30 EXHIBICIÓN DE EUSKAL DANTZAK
20:30 BERTSO-SAIOA (AIEBE)
22:00 CONCIERTO: SABIN
23:30 CONCIERTO FOLK: KORRONTZI
8:30 - 15:00 AUTOBÚS A SAN ROQUE
10:00 SUBIDAS DEL SANTO
10:30 EXPOSICIÓN DE GANADO
11:00 ANIMACIÓN CON TRIKITIXA
11:30 MISA MAYOR
12:30 LIII CONCURSO DE AURRESKU Y JOTAS
13:00 PESAJE DE UN NOVILLO Y QUINIELAS
18:00-21:00 CAMPEONATO DE TIRAGOMAS
20:00 ESPECTÁCULO: FUNBOX FACTORY
21:00 TEATRO DE CALLE: NAUFRAGOS
22:15 DESFILE DE CARROZAS
23:30 VERBENA: GARILAK 26
01.30 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE CARROZAS
DESPUÉS DE LA VERBENA: DJ RUBA
10:00-15:30 / 17:00-19:30 AUTOBÚS A SAN ROQUE
09:00 XLII.CONCURSO DE BACALAO AL PIL-PIL Y XIX. CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS
10:00 CURSILLO: BACALAO AL PIL-PIL
11:30 MISA DE CAMPAÑA
12:30 DEMOSTRACIÓN DE ESQUILEO TRADICIONAL
12:30 PRESENTACIÓN DE LAS TORTILLAS DE PATATA
13:00 PRESENTACIÓN DE LAS CAZUELAS DE BACALAO
14.30 ENTREGA DE PREMIOS
14:30 COMIDA DE HERMANDAD
16:00 ROMERÍA: OROTS
20:00 ESPECTÁCULO DE DANZA: BARROCK
21:45 DANTZA PLAZA: AIKO
22:30 ANIMACIÓN MUSICAL: BETIJAI
23:30 DESFILE DESPEDIDA IGUARRAKO
00:00 DESPEDIDA DE LAS FIESTAS PATRONALES