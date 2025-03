Trump negocia con Hamás y le da un ultimátum para liberar a los rehenes

Israel mantiene el cerco total sobre Gaza al tiempo que Donald Trump aplica una estrategia de doble cara con Hamás. A las pocas horas de ... que la Casa Blanca hiciera público que negocia directamente con la milicia palestina en Doha, el presidente estadounidense recurrió a las redes sociales para lanzar un ultimátum a los islamistas. El líder republicano les ordenó que liberen inmediatamente a los rehenes vivos y devuelvan los cuerpos de los fallecidos, de otro modo, «se ha acabado para vosotros».

Abu Obeida, portavoz islamista, respondió al magnate recordándole que hace un mes llegaron a un acuerdo y que Hamás «mantiene el compromiso con los términos acordados para el alto el fuego y los intercambios, a pesar de todas las violaciones de la ocupación israelí». Las autoridades de Tel Aviv no quieren avanzar a la segunda fase del pacto, que recoge la liberación de todos los rehenes, pero le exige a cambio la retirada completa de sus fuerzas y el alto el fuego definitivo. Para presionar a la milicia palestina ha cortado todos los accesos a comida, combustible, medicina y todo tipo de mercancía a los 2,3 millones de habitantes de la Franja. Gaza vuelve a sufrir un cerco de estilo medieval y, según la ONU, tiene reservas para poder aguantar dos semanas.

El alto el fuego está en un limbo y Washington, en una estrategia sin precedentes, movió ficha y se dirigió directamente a Hamás para negociar la liberación del rehén estadounidense-israelí Edan Alexander, junto con los cuerpos de los estadounidenses-israelíes Itay Chen, Omer Neutra, Gad Haggai y Judi Weinstein, según declararon fuentes cercanas al proceso al diario 'The Times of Israel'. Estas fuentes aseguraron que las autoridades hebreas no recibieron información sobre estas conversaciones y que no sentaron nada bien a Netanyahu. Adam Boehler, la persona designada por Trump para resolver esta crisis de rehenes, lidera las conversaciones con Hamás en nombre de Washington.

Estados Unidos defiende de manera oficial que nunca negocia con terroristas, pero en la práctica no ha tenido problemas en los últimos años para llegar a acuerdos con grupos como los talibanes, con quienes acordó la retirada de sus tropas de Afganistán. Ahora es el turno de Hamás, también considerado «terrorista» por la Administración estadounidense y la Unión Europea, pero con quien hablan de forma directa para avanzar en la liberación de sus rehenes.

Secuestrados En manos de los islamistas hay un estaounidense-israelí con vida y los cuerpos de otros cuatro

«Emigración voluntaria» El Gobierno de Tel Aviv ha diseñado un mecanismo para la salida diaria de 2.500 personas de Gaza

De momento no han vuelto los bombardeos a gran escala, aunque esa es la petición de los ministros ultranacionalistas de Israel y parece que es cuestión de tiempo. El Gobierno apoya en pleno el plan de limpieza étnica de Trump para levantar en Gaza una 'Riviera' y fuentes de los servicios de seguridad revelaron al diario 'Israel Hayom' que «ya se han completado los preparativos para la emigración voluntarias de gazatíes». Este medio conservador próximo a Netanyahu señaló que «se ha establecido un mecanismo, bajo la dirección del ministro de Defensa, Israel Katz, diseñado para la salida diaria de 2.500 habitantes de Gaza» y aseguró que «un país ya ha expresado su interés en aceptar trabajadores de la construcción de la Franja», pero no citó su nombre.

Tres puntos de salida

'Israel Hayom' informó de la próxima apertura de tres puntos de salida desde la Franja con dirección al puerto de Ashdod, para salir por vía marítima, al aeropuerto de Eilat, para volar al destino final, o por tierra, vía Rafah. Tel Aviv destacó que, desde el comienzo de la guerra, unas 35.000 personas han salido vía Egipto.

Los países árabes se oponen a la expulsión masiva de la población y han puesto sobre la mesa un plan de reconstrucción de cinco años, pero Estados Unidos e Israel no lo ven con buenos ojos. Este plan se basa en la solución de los dos Estados y dibuja una hoja de ruta con elecciones palestinas y el despliegue de fuerzas internacionales.