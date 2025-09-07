El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump asistió ayer a la final de US Open. Afp

Trump dice que Israel acepta su plan para liberar a los rehenes y lanza un ultimátum a Hamás

El presidente da su palabra de que si la milicia suelta a los cautivos cesarán las hostilidades mientras las dos partes negocian el final del conflicto

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:11

Donald Trump, con el teclado de su teléfono móvil en mano, retransmite en directo las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza y ... la liberación de los rehenes israelíes aún en poder de Hamás. El presidente de Estados Unidos ha tecleado este domingo que Israel ha aceptado sus condiciones para que los cautivos hebreos recuperen la libertad y advirtió a la milicia palestina de que es su última oportunidad para alcanzar un acuerdo, según informa 'The Jerusalem Post'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  6. 6

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  7. 7

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  8. 8

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  9. 9 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  10. 10

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump dice que Israel acepta su plan para liberar a los rehenes y lanza un ultimátum a Hamás

Trump dice que Israel acepta su plan para liberar a los rehenes y lanza un ultimátum a Hamás