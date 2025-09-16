Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa

«Gaza está ardiendo». El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, ha resumido con esta frase la devastadora madrugada de bombardeos que ha asolado la ... capital de la Franja y abierto la puerta a la tan temida operación militar terrestre. Medios palestinos afirman que las columnas de tanques han comenzado a entrar en el enclave, en lo que supondría el comienzo de la ocupación que tardará seis meses en completarse, según las previsiones del propio jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. Los efectos del poderoso ataque aéreo nocturno se multiplican por casi toda la ciudad. Los edificios más altos han continuado colapsando bajo los misiles y existen barrios completos «que han sido arrasados». «Se escuchan los gritos» de decenas de personas atrapadas bajo los escombros, afirman los vecinos.

La intensidad del bombardeo hizo correr, todavía bajo la oscuridad, la presunción de que las Fuerzas de Defensa preveían lanzar de modo inminente el asalto definitivo de Gaza City. Familiares de los rehenes se han dirigido apresuradamente ante la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para exigir que detenga el avance y no ponga en peligro a los secuestrados. «Esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven, y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno», expresan los familiares en un comunicado en el que culpan a Netanyahu de lo que suceda en el futuro.

También Donald Trump se ha sumado enestas últimas horas, con su secretario de Estado, Marco Rubio en Jerusalén, sobre la suerte de los cautivos. En su caso, ha aludido a la posibilidad de que Hamás utilice a los secuestrados como «escudos humanos» durante la ofensiva hebrea por tierra. «Espero que los líderes de Hamás sepan en qué se meten si hacen tal cosa. Esta es una atrocidad humana, como pocas personas han visto antes. No permitan que esto suceda», ha escrito en su red social, al tiempo que ha solicitado la liberación de todos los rehenes y advertido a la milicia: «Todas las apuestas están canceladas».

Ampliar El humo de las explosiones sobre Gaza City. EFE

La Defensa Civil gazatí todavía desconoce el «número de muertos y heridos» durante los bombardeos de este martes, pero «sigue aumentando» a la vez que se inspeccionan los edificios destruidos. «Hay muertos, heridos y desaparecidos bajo los escombros», ha dicho su portavoz, Mahmud Bassal, que teme «una gran masacre» en el caso de un bloque residencial que ha volado por los aires en la plaza Al Shawa.

Niveles de guerra «nunca vistos»

Según 'The Jerusalem Post' ha recogido de informes palestinos, en esta incipiente operación se están registrandi «niveles de guerra nunca antes vistos en el norte de Gaza en posiblemente dos años». Su análisis sostiene que las fuerzas hebreas han «llegado al punto de inflexión para una invasión terrestre de mayor escala». Casi todos los edificios altos desde los que Hamás podría vigilar los movimientos del ejército o disparar contra sus tropas han desaparecido. Los militares avanzan en medio de una jungla de ruinas. Como ha sucedido en otras zonas de la Franja, el Estado Mayor confía en que, a medida que discurre la operación terrestre, un mayor número de habitantes decidirá huir hacia el sur. De momento, todos sus llamamientos desde que fijó su objetivo en Gaza City han conseguido la evacuación de 300.000 civiles. Pero todavía quedan 700.000 personas en la ciudad.

El ministro hebreo de Defensa ha señalado que las tropas están «luchando valientemente para crear las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás». La ofensiva se produce pocas horas después de que el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, diera el respaldo de su país a Israel. «Gaza está en llamas. Las Fuerzas de Defensa están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro», se ha ufanado Israel Katz. «No cederemos ni daremos marcha atrás hasta completar la misión», ha añadido.

Ampliar Marco Rubio hace declaraciones a los periodistas israelíes antes de partir hacia Qatar. AFP

Mientras, el jefe de la diplomacia estadounidense viaja este martes a Doha, Marco Rubio, ha subrayado antes de dejar Israel que el ejército «ha comenzado a llevar a cabo operaciones» en Gaza City y, por lo tanto, «creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo». El secretario de Estado ha trasladado un mensaje de urgencia a la milicia y a los negociadores en el sentido de que «ya no tenemos meses, sino probablemente días» para que Hamás anuncie su «desmilitarización» y se avenga a un pacto de paz.

Rubio se desplaza a Qatar días después de que Israel disparase misiles contra el núcleo de Hamás alojado en ese país, en una acción tan sorprendente como frustrante –los líderes islamistas consiguieron sobrevivir– y caótica desde las relaciones de vecindad. No obstante, el diplomático estadounidense quiere alentar con esta visita a Qatar a retomar su labor mediadora y destacar que es el único «país en el mundo que que pueda ayudar a poner fin a esto mediante una negociación».