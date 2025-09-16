El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las bombas devastan Gaza City. AFP

Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa

El ejército hebreo inicia el asalto terrestre a la capital de la Franja según advierten medios palestinos, mientras se escuchan «los gritos» de los gazatíes atrapados bajo los edificios destruidos

M. Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:06

«Gaza está ardiendo». El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, ha resumido con esta frase la devastadora madrugada de bombardeos que ha asolado la ... capital de la Franja y abierto la puerta a la tan temida operación militar terrestre. Medios palestinos afirman que las columnas de tanques han comenzado a entrar en el enclave, en lo que supondría el comienzo de la ocupación que tardará seis meses en completarse, según las previsiones del propio jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. Los efectos del poderoso ataque aéreo nocturno se multiplican por casi toda la ciudad. Los edificios más altos han continuado colapsando bajo los misiles y existen barrios completos «que han sido arrasados». «Se escuchan los gritos» de decenas de personas atrapadas bajo los escombros, afirman los vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  6. 6 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  7. 7

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  8. 8 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  9. 9 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  10. 10

    «Me ocultaba la zona del brazo donde le pinchaba a mi hija para que no viese cómo la vacunaba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa

Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa