El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre huye del norte de Gaza sobre un vehículo cargado con sus enseres. Reuters

Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora

El asalto a Ciudad de Gaza que prepara Netanyahu presiona a Hamás a aceptar la última propuesta de tregua temporal

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:21

En medio de los preparativos israelíes para la operación terrestre a gran escala para la conquista de Ciudad de Gaza, Hamás respondió este lunes de ... forma positiva a la última propuesta de alto el fuego temporal presentada por los mediadores, que contempla una tregua de sesenta días. Un movimiento que, a juicio del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, evidencia que los islamistas se encuentran «bajo una enorme presión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico
  3. 3

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  4. 4

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  5. 5

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  6. 6 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  7. 7

    El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams
  8. 8 Álvaro Garrido sale de la mina
  9. 9

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  10. 10 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora

Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora