Hamás rechaza extender la primera fase de la tregua con las condiciones de Israel

«Prorrogar la primera fase del alto el fuego según la fórmula propuesta por Israel es inaceptable para nosotros», zanjó Hazem Qasem, uno de los ... portavoces de Hamás. El pacto inicial estableció una tregua inicial de seis semanas, entre el 19 de enero y este sábado. Ese periodo incluía un canje de rehenes hebreos por prisioneros palestinos antes de iniciar la segunda fase. El Gobierno de Tel Aviv quiere ahora que este primer plazo del alto del fuego se extienda unas semanas más y exige la liberación del resto de los casi 60 cautivos –varios de ellos fallecidos– aún en manos de la milicia gazatí. Hamás no lo acepta porque crece que «Israel evita comprometerse a poner fin a la guerra».

El proceso de paz, aún incipiente, se mantiene al ralentí. No avanza. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu insiste en que se reserva el derecho a reanudar las hostilidades en cualquier momento para aniquilar a Hamás si no depone las armas. Los mediadores, Egipto, Catar y EEUU, tratan de consolidar el acuerdo. Las delegaciones de Israel y Hamás se reunieron el viernes en El Cairo, pero no hubo sintonía. La organización palestina sólo entregará a los secuestrados en su poder si la otra parte cumple lo acordado en enero.

Hamás se mantiene firme. Sólo está dispuesta a hablar de la segunda fase, como estaba previsto en el calendario inicial de la tregua. Cuando se llegó al acuerdo, Israel aceptó que tras las seis primeras semanas comenzaría un periodo nuevo que garantizaría el final definitivo de la guerra y la retirada de las tropas hebreas de Gaza. Hamás, por su parte, entregaría al resto de los rehenes.

El apoyo incondicional de Donald Trump, presidente de EE UU, ha reforzado a Netanyahu, que se siente con las manos libres. El primer ministro israelí tiene, sin embargo, la presión interna de las familias de los cautivos que siguen en Gaza. Romi Gonen, liberada el pasado 19 de enero en el primer canje de la tregua, mostró su dolor por los que aún no han regresado: «Es el primer sábado desde mi regreso en el que ninguno de nuestros hermanos y hermanas vuelve a casa. Los sentimientos son difíciles y tengo un nudo en la garganta. Cincuenta y nueve rehenes siguen cautivos y esperan volver a casa».

Lanzó una mensaje de socorro. «Estuve allí, lo sé. No tienen tiempo». Por eso, el acuerdo y las liberaciones «no deben detenerse». «Tenemos –añadió– que devolverlos a todos a casa: los vivos con sus familias y los caídos al descanso eterno». En declaraciones a 'The Times of Israel', Gonen se mostró indignada: «Es triste que, incluso después de que los rehenes hayan salido a la luz y el mundo entero haya visto su estado, todavía tengamos que luchar por lo obvio».

Mientras en la mesa de negociación se dirime el futuro de tregua, ya se trabaja en cómo será la reconstrucción de Gaza. Trump quiere convertir la región en un enorme complejo hotelero y ha animado a los gazatíes a irse a otros países. Hay otra propuesta. El primer ministro de Egipto, Mustafa Madbuli, se reunió con su homólogo palestino, Mohamed Mustafa, en El Cairo para diseñar un plan de recuperación de Gaza..

Madbuli dejó claro que este proyecto de reconstrucción está diseñado para los actuales habitantes de la región. Rechaza el exilio que defiende Trump. Egipto explicará los detalles del plan ante los líderes de los 22 países de la Liga Árabe en la reunión de emergencia prevista para el miércoles. En esa cita tratarán de unificar la postura del mundo árabe ante la decisión de Estados Unidos e Israel de expulsar a los palestinos de Gaza.

Advertencia de la ONU

La reanudación de las hostilidades en la Franja sería «catastrófica», advirtió ayer el secretario general de la ONU, António Guterres, consciente de que hay una sombra de incertidumbre sobre las negociaciones en curso. «Es imperativo que se hagan todos los esfuerzos para evitar el retorno a acciones de guerra», declaró su portavoz, Stéphane Dujarric.

«Un alto el fuego permanente y la liberación de todos los rehenes son esenciales para evitar una escalada y más consecuencias devastadoras», añadió.