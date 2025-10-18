El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Estados Unidos muestra el acuerdo de paz para Gaza en Egipto. Reuters

Las guerras que se le resisten a Trump y que a nadie le importan

Dice ser «el presidente de la paz», pero el mundo sigue marcado por conflictos que dejan decenas de miles de muertos y que no parecen tener fin

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:04

Ocho son las «guerras imposibles de resolver» con las que Donald Trump asegura haber acabado. Las hay de todo tipo. Escaramuzas de artillería como la ... que estalló en la disputada frontera que separa Tailandia y Camboya tras la explosión de una mina que hirió a cinco soldados; intensas batallas entre vecinos irreconciliables como la que libraron las fuerzas aéreas de India y Pakistán tras el atentado terrorista que dejó 26 muertos en la Cachemira controlada por Nueva Delhi; enquistados conflictos como el que enfrentó durante décadas a Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj; guerras de guerrillas como la que sacude la República Democrática del Congo, donde los insurgentes del M23 combaten al gobierno con el apoyo de Ruanda; e intercambios de misiles como los protagonizados por Israel e Irán durante su 'Guerra de los 12 días' de junio, en la que el presidente de Estados Unidos decidió participar con las mayores bombas convencionales de su arsenal.

