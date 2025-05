Zelenski rechaza la tregua de tres días propuesta por Rusia y no garantiza la seguridad del desfile militar en Moscú

Ucrania no acepta la tregua de tres días (8, 9 y 10 de mayo) propuesta por Rusia. El presidente del país invadido, Volodímir Zelenski, dice ... no estar dispuesto a «jugar» con un alto el fuego como el impulsado por su homólogo ruso, Vladímir Putin, porque considera que es un periodo demasiado corto como para conversar «seriamente» sobre la apertura de un proceso de paz.

«Es imposible entenderse acerca de algo en tres, cinco o siete días (...) Es imposible encontrar un plan con el que establecer las siguientes etapas para terminar la guerra. No me parece serio», declaró Zelenski. También Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree es «absurda» la tregua anunciada por Rusia con motivo del aniversario del final de la II Guerra Mundial.

Zelenski dijo además que no puede garantizar la seguridad de los asistentes al desfile del Día de la Victoria previsto para el próximo viernes en Moscú. «Nuestra postura es muy simple en relación con los países que han ido o van a los actos del 9 de mayo: No podemos ser responsables de lo que ocurre en territorio de la Federación Rusa. Ellos son los encargados de la seguridad y, por tanto, nosotros no damos ninguna garantía», avisó. Está prevista la presencia de una veintena de dirigentes internacionales, entre ellos, el presidente de China, Xi Jinping, y el máximo mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

«Es un gesto teatral de Putin»

Zelenski asegura que la propuesta rusa de alto el fuego durante tres días es sólo «un gesto teatral» de Putin. «Nadie le ayudará en este tipo de juego con el que busca darle una atmósfera agradable a su salida del aislamiento el 9 de mayo al garantizar la seguridad de los dirigentes y socios que acudirán a la Plaza Roja ese día», subrayó.

Mientras, la guerra continúa. Ucrania ha anunciado este sábado que un dron naval, modelo Magura, ha derribado con el lanzamiento de un misil aire-aire SAM R-73 un avión de combate ruso, un Sukhoi Su-30. Es la primera vez que el ejército de Kiev logra algo así desde una lancha no tripulada.