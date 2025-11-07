El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Viernes complicado en las carreteras vizcaínas: retenciones kilométricas en la A-8 y un camión hace la tijera en el Txorierri
EFE

La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La Comisión Europea ha anunciado la medida este viernes, que responde a que Rusia supone «un riesgo mayor para la seguridad» del Viejo Continente

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

La Comisión Europea ha decidido este viernes endurecer la concesión de visados a ciudadanos rusos, en respuesta a la deriva cada vez más violenta de ... Rusia, con su agresión a Ucrania, sabotajes a infraestructuras europeas y el uso de la migración como arma. Bruselas considera que Moscú supone «una amenaza mayor para la seguridad europea» por lo que, a partir de ahora, las personas proecedentes del país euroasiático no podrán recibir una visa de múltiples entradas, sino que deberán pedir un nuevo permiso cada vez que viajen a territorio comunitario, lo que permitirá «un escrutinio mayor y más frecuente de los solicitantes y reducir los riesgos potenciales para la seguridad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  5. 5

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  6. 6 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  7. 7

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  8. 8 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  9. 9 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos