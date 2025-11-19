El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Desalojan el polideportivo de Lasesarre por un incendio
La primera ministra, Mette Frederiksen, del Partido Socialdemócrata. EFE

Los socialdemócratas pierden la alcaldía de Copenhague después de 122 años

El partido liderado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, paga en las elecciones locales su giro a la derecha

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:15

El Partido Socialdemócrata ha ganado las elecciones municipales danesas con el 23,2% de los votos, pero a pesar de la victoria, los datos reflejan ... unos resultados más bien amargos. La formación ha conseguido cinco puntos menos que en los anteriores comicios, pero lo que más daño ha hecho al grupo liderado por la primera ministra Mette Frederiksen ha sido perder la alcaldía de la capital.

