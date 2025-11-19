Los socialdemócratas pierden la alcaldía de Copenhague después de 122 años

El Partido Socialdemócrata ha ganado las elecciones municipales danesas con el 23,2% de los votos, pero a pesar de la victoria, los datos reflejan ... unos resultados más bien amargos. La formación ha conseguido cinco puntos menos que en los anteriores comicios, pero lo que más daño ha hecho al grupo liderado por la primera ministra Mette Frederiksen ha sido perder la alcaldía de la capital.

Los centroizquierdistas han gobernado Copenhague durante 122 años consecutivos, pero el giro a la derecha que ha dado el partido en los últimos tiempos ha generado descontento entre su electorado, y buena parte de los votos se han trasladado a las formaciones socialistas más radicales.

La histórica derrota en la capital danesa ha supuesto un duro golpe para el partido oficialista, que pasa de gobernar Copenhague durante más de un siglo a ser la tercera fuerza política en la capital. La Alianza Roji-Verde se ha impuesto con fuerza hasta llegar al 22,1% de los sufragios. Detrás han quedado los socialistas de Izquierda Verde (17,9%), mientras los socialdemócratas han caído 4,5 puntos hasta el 12,7%.

El nuevo gobierno local estará dirigido por la Izquierda Verde. Pernille Rosenkrantz-Theil, la candidata socialdemócrata, ha tenido que admitir su derrota tras no ser invitada a las negociaciones con el resto de los partidos. Por primera vez en más de un siglo, el alcalde no será ningún representante de su formación y tampoco tendrán ningún poder en la alcaldía.

La capital, un duro golpe al Gobierno

En el país, el Partido Liberal –con quienes gobiernan los socialdemócratas en coalición desde hace tres años junto a los Moderados– ha sido el segundo más votado, con el 17,9% del apoyo, y ha arrebatado numerosos municipios a los representantes de la formación de Frederiksen, hasta llegar a ser el grupo con más alcaldías (39 frente a 26). Además, se ha hecho con el control de tres de las cuatro regiones en las que se divide Dinamarca. Los centroizquierdistas también se han quedado sin representación en 2 de las 98 localidades del Estado y no tendrán representación en todos los municipios, algo que no ocurría desde 2007.

Los conservadores se han llevado el bronce con el 12,7% del apoyo, casi dos puntos por delante del Partido Socialista Popular, que han cosechado el 11,1% de los votos y ganan 3,5 puntos respecto a los anteriores comicios de 2021.

A pesar del declive, los de Frederiksen han logrado mantener el control en Aarhus, Odense y Aalborg, las otras tres principales ciudades del país. «Contábamos con retroceder, pero parece que el repliegue es mayor de lo que habíamos calculado y eso no es satisfactorio», admitió la madrugada del martes la primera ministra, que asumió la responsabilidad del mal resultado.

Sus duras medidas antiinmigración –una de las posturas más intransigentes de Europa–, así como el aumento del precio de la vivienda le hicieron perder apoyos. En reacción a estas políticas adoptadas de la mano de sus aliados liberales, el electorado se ha situado todavía más a la izquierda, sobre todo en las grandes ciudades. El terremoto llega a menos de un año de las próximas elecciones generales, previstas para octubre de 2026.