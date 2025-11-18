El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen. EP

Los socialdemócratas podrían perder la alcaldía de Copenhague por primera vez en 122 años

El giro a la derecha del partido que gobierna el país habría generado descontento, y los ciudadanos de la capital danesa votarían ahora a la izquierda más radical como «castigo»

Alin Blanco

Alin Blanco

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:07

El Partido Socialdemócrata podría perder el control de Copenhague por primera vez en la historia electoral de la ciudad. Los habitantes de la capital danesa ... acuden este martes a las urnas con una creciente insatisfacción con el giro a la derecha de la formación de centro-izquierda que gobierna el país, liderada por la primera ministra Mette Frederiksen.

