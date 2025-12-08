El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Ep

Rusia empieza a ver a EE UU como un próximo aliado

Moscú aplaude el plan norteamericano de Estrategia de Seguridad Nacional que critica la pérdida de valores de Europa

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:25

Comenta

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado este lunes que su país puede restaurar las relaciones con EE UU. «Al eliminar los factores irritantes ... que existen ahora a nivel bilateral hay ante nosotros una perspectiva para restaurar las relaciones y sacarlas de un estado profundamente crítico«, aseveró ante la prensa. A pesar de los años de Guerra Fría, rivalidades, amenazas y desacuerdos, Moscú y Washington parecen encaminados a un nuevo entendimiento tanto político como económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  2. 2

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  3. 3

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  4. 4

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  5. 5 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  6. 6

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  7. 7

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  8. 8

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rusia empieza a ver a EE UU como un próximo aliado

Rusia empieza a ver a EE UU como un próximo aliado