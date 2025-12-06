El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea. EFE

La UE insiste en que EE UU es su mayor aliado y asume algunas de sus críticas

Kallas reconoce que «Europa ha subestimado su poder frente a Rusia» y evita el choque con Trump, que vaticinó el fin de la civilización del Viejo Continente

María Rego

María Rego

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:43

La Unión Europea no quiere enfrentamientos con Estados Unidos. Lo demostró el sábado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que ante el reguero ... de críticas al Viejo Continente vertidas en el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional publicado el viernes por la Administración Trump se limitó a comentar que algunas son «ciertas» y sugirió que ese informe no cambia las relaciones entre Bruselas y Washington. «Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos», respondió la estonia durante un debate en el Foro de Doha, cuestionada por el plan de política exterior estadounidense, que no deja en muy buen lugar a Europa.

