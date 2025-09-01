El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un accidente entre dos vehículos causa retenciones en la BI-637 a la altura de Erandio, en sentido Getxo
Ucrania ya ha detenido a un sospechoso del asesinato. Reuters

La policía ucraniana encuentra un «rastro ruso» en el asesinato del exportavoz del Parlamento

Las autoridades realizan la primera detención de un sospechoso del asesinato de Andri Parubi

Álex Bustos

Álex Bustos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:44

Andri Parubi fue asesinado el pasado sábado 30 de agosto de un disparo. Las autoridades ucranianas ya han arrestado a un hombre acusado de ser ... el autor material del homicidio. Por ahora no ha trascendido la identidad del detenido pero la policía ucraniana ya señala a Rusia como cómplice. «Sabemos que este crimen no es casual. Hay en él un rastro ruso» ha apuntado este lunes Iván Vigivski, jefe de la policía ucranian, en su canal de Telegram. La detención se produjo 36 horas después del día del crimen en la región de Jmelnitski.

