Un monumento a los caídos desvela la profunda huella en Rusia de tres años de guerra contra Ucrania

Las autoridades rusas siguen tratando de ocultar las cifras de bajas en el frente ucraniano y en la región de Kursk, que se adivinan descomunales ... a juzgar por los terribles vídeos que las redes sociales difunden de los llamados «asaltos carniceros» de las tropas rusas contra las posiciones ucranianas: regueros de cadáveres de soldados con uniforme y distintivos rusos, muchos de ellos carbonizados, juntos a vehículos humeantes y tanques abiertos en canal.

Las tumbas en los cementerios a lo largo y ancho de Rusia de combatientes caídos en la llamada Operación Especial Militar (SVO) aumentan por semanas, pero para saber el número aproximado habría que contar una a una las lápidas y comprobar si pertenecen a militares muertos, tarea que habría que llevar a cabo en cada camposanto del país y llevaría meses o años.

Los monumentos dedicados a los caídos en la Guerra Patria (la Segunda Guerra Mundial) muestran en placas de mármol negro los nombres grabados de todos sus héroes. No así en el caso de los que perdieron la vida luchando contra Ucrania en los últimos tres años. Las llamadas «alamedas de los héroes» en memoria de ellos no incluyen placas conjuntas salvo las existentes individualmente en cada una de las losas, adornadas con flores, banderas rusas y enseñas de los destacamentos castrenses a los que estaban adscritos los allí enterrados.

Una excepción es el caso del memorial instalado en mayo del año pasado en una pequeña plaza de la localidad de Semibrátovo, situada en la región de Yaroslavl a unos 200 kilómetros al noreste de Moscú, en donde sí figuran en las mismas placas negra, en el lado izquierdo, los nombres de diez militares caídos, su rango militar y la fecha de cuando murieron en combate. Cinco de ellos nacieron al filo del año 2000, uno en 1992, dos en la década de los 80 y dos en la de los 70.

El conjunto se compone de otras dos losas de mármol, la derecha con la dedicatoria versificada «a nuestros compatriotas que dejaron a sus familias después del 24 de febrero de 2022 por el honor y la soberanía de nuestra Patria» y la del centro con la condecoración de la cruz circular y estrella en el centro por «la sangre y el valor», junto a la figura de un combatiente ejecutada con gran realismo por el escultor.

Sensibilizar a la población

Aléxei Gavrílov, empresario y uno de los encargados de recabar dinero para el monumento, levantado junto a tres centros docentes (una guardería, un colegio de enseñanza media y una escuela deportiva), asegura que la idea consiste en que «la gente, especialmente los más jóvenes, sepan aquí en la ciudad que, aunque no les pille cerca, hay una guerra y hay muchachos muriendo allí».

Reconoce que les está costando recabar información sobre los movilizados locales que cayeron en el frente. «Supimos primero de tres, tenemos ahora once y, por desgracia, cada semana siguen llegando malas noticias», afirma en declaraciones a la publicación local 76.ru. Pero, cuando se sepan de nuevos fallecidos, ya no habrá sitio para añadir más nombres en la placa, de hecho hay uno que no figura, será necesario colocar otra lámina de mármol nueva. De los 6.000 habitantes de Semibrátovo, unos 100 fueron movilizados o se apuntaron como voluntarios y, a día de hoy, cuentan ya 11 bajas.

Ampliar Alla Ziniakova

Un adolescente de unos 16 años declara a este periódico que «la idea del monumento partió de alumnos y profesores porque la mayor parte de estos once muertos en la SVO estudiaron en nuestra escuela». El alcalde, Serguéi Bubnov, subraya que «es un memorial que ha emergido de forma auténtica de la propia sociedad, estuve en la inauguración, no como la principal autoridad de esta población, sino como simple habitante de Semibrátovo».

Las personas mayores consultadas por este corresponsal declararon al unísono que se sienten «orgullosos» de los militares rusos que luchan en Ucrania y comparan su «gesta» con la de los soldados soviéticos que vencieron en 1945 a la Alemania nazi. La ciudad cuenta también con un memorial dedicado a la Segunda Guerra Mundial, en donde ahora se han iniciado obras para instalar una llama al «soldado desconocido». Las referencias a los años 40 del siglo pasado son constantes, pese a la diferencia en las motivaciones y génesis de aquella contienda y la actual. Pero la propaganda oficial insiste en el paralelismo: «entonces y ahora los enemigos son los nazis».

Las cifras sobre las pérdidas estimadas del Ejército ruso en Ucrania son de lo más variadas. Kiev las calcula en 868.000 entre muertos y heridos. La última vez que Moscú facilitó datos fue en 2022 y entonces habló de 6.000 caídos. La web independiente Mediazona y la BBC aseguran haber identificado a 91.000 soldados rusos fallecidos. A finales de 2024, el entonces secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, cuantificó las bajas rusas, incluyendo caídos en combate y heridos, en unas 700.000.

El experto militar ruso, Yuri Fiódorov, asegura en una entrevista a Nóvaya Gazeta-Europa que, a principios de 2025, las tropas rusas ya habían perdido 172.000 soldados muertos y sumaban 611.000 heridos. Según Fiódorov, de los efectivos lesionados, 235.000 regresaron al frente y al menos 376.000 arrastran graves secuelas. «En consecuencia, las pérdidas irreparables del ejército ruso ascendieron a casi 550.000 soldados y oficiales que nunca más podrán luchar», sostiene el especialista. Esa cantidad, de acuerdo con los datos que maneja Fiódorov, es la «mitad» de los efectivos que tenía Rusia al comenzar la invasión de Ucrania hace ahora justo tres años.