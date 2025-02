Zelenski propone liberar a todos los prisioneros ucranianos y rusos como primer gesto de «confianza»

M. Pérez Lunes, 24 de febrero 2025, 12:38 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha propuesto un intercambio total de prisioneros de guerra con Rusia como primer paso hacia el final de la confrontación bélica. El líder de la exrepública soviética ha lanzado este planteamiento al comienzo de la Cumbre Internacional en Apoyo a Ucrania, que tiene lugar en Kiev con ocasión del tercer aniversario de la invasión rusa. Ha asegurado que él está dispuesto a un canje de «todos por todos» para que el Kremlin dé muestras de que quiere restablecer la «confianza».

«El fin de la guerra debe comenzar con medidas que restablezcan la confianza en la situación en sí, porque no hay confianza en Rusia. Y necesitamos situaciones que hablen del fin de la guerra. Una situación real», ha argumentado Zelenski ante decenas de líderes extranjeros, entre los que se encuentran presencialmente el presidente español, Pedro Sánchez, la primera ministra danesa, Mette Friederiksen, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y los máximos responsables de la Unión Europea, Antonio Costa y Ursula von der Leyen. También participan por vídeoconferencia un nutrido grupo de mandatarios europeos, como el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente galo, Emmanuel Macron, ambos interesados en marcar perfil político al frente de la defensa europea de Ucrania en contraposición a la postura de Estados Unidos de negociar la paz directamente con Rusia.

Zelenski ha señalado que hay «miles, literalmente miles de personas, detenidas en Rusia. Y algunas de ellas no sólo a raíz de la agresión de 2022, sino de mucho antes, de 2014». Por eso, co nsidera que un primer paso hacia cualquier tipo de distensión debería comenzar por liberar a todos los ucranianos. «Ucrania está dispuesta a intercambiar a todos por todos y esta es una opción justa», ha dicho.

El presidente también ha reiterado que la guerra afecta a su país y que, por tanto, éste debe participar en la mesa de negociaciones, no solo Estados Unidos. Sin olvidar a Europa ya que «el objetivo estratégico de Rusia es precisamente el modo de vida europeo, y por eso su seguridad y el destino de Europa no se pueden determinar sin Europa». A su juicio, solo así, con la entrada de Ucrania y la UE en las negociaciones, será posible sostener una postura de «unidad» y «fuerza» y abordar un diálogo serio que no se soporte únicamente sobre «promesas de normalización, reinicio o reconciliación». «Putin no nos dará la paz, no la dará a cambio de nada. Debemos lograr la paz a través de la fuerza, la sabiduría y la unidad de nuestra cooperación con Europa. Lamentablemente, la paz no se puede declarar en una hora, no se puede declarar en un día».

En esa línea discursiva, el mandatario ha revindicado la necesidad de que la UE y la OTAN amparen a su país y, por lo tanto, continúen dando pasos para su integración en ambos bloques. «Las garantías de seguridad son clave para la paz y cuanto más fuertes sean, más durará esta paz», ha dicho Zelenski, que en dos ocasiones, hace ocho días y este fin de semana, ha declarado en sendas entrevistas su disposición a dejar la presidencia y no presentarse a unas futuras elecciones nacionales si su presencia entorpece la inclusión en la Alianza Transatlántica.

«Ucrania no sólo se merece la integración en la UE, sino también las garantías que da la OTAN», ha reiterado Zelenski, antes de apostar por esta última como «la forma más simple, más barata y más fiable de garantizar la paz y la seguridad en Europa».

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha respondido de inmediato al líder ucraniano, a quien ha asegurado que tiene el apoyo «fuerte, unido e inalterable» de la UE. El político portugués ha subrayado que Rusia «es una amenaza para el orden internacional basado en reglas» y advertido que su presidente, Vladímir Putin «quiere dividirnos». Sin embargo, «no habrá una negociación creíble y exitosa ni una paz duradera sin Ucrania y sin la Unión Europea».

El retorno a Kursk

Mientras la cumbre se desarrolla en Kiev, este mismo lunes la Defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, ha anunciado otro pequeño gesto hacia la distensión al comunicar que las autoridades de su país y de Ucrania han alcanzado un acuerdo para que decenas de civiles evacuados de Kursk puedan regresar a sus casas. Ésta será la segunda operación de retorno acordada por ambos bandos en el curso de los últimos meses, después de que miles de residentes de esta región rusa, que fue ocupada parcialmente por el ejército ucraniano en una operación relámpago en agosto, se vieran forzados a dejar un centenar de poblaciones al desplazarse el frente de batalla.

Moscú y Kiev han llegado a un acuerdo con la Cruz Roja para que se encargue del traslado. Los desplazados se encuentran en Sumi, una ciudad perteneciente a territorio ucraniano que fue invadida y está bajo control del Kremlin. Moskalkova no ha explicado cuántos evacuados regresarán, solo que el convoy llegará a Kursk desde Bielorrusia, informa la agencia Tass.