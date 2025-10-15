El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en una sesión de preguntas este miércoles en la Asamblea Nacional. AFP

Lecornu se enfrenta a dos mociones de censura sin saber qué harán los socialistas

El primer ministro de Francia anuncia que quiere suspender hasta 2028 la reforma de las pensiones a través de una enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social, lo que no era la opción preferida por la dirección del PS

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:04

Menos de una semana después de haber sido nombrado por segunda vez el pasado viernes por la noche, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se ... enfrenta este jueves a dos mociones de censura en la Asamblea Nacional. Como en Francia el voto de investidura no resulta obligatorio, estos debates y votaciones, que empezarán a partir de las nueve de la mañana, representan para el actual responsable del Ejecutivo el primer embate de un muy fragmentado Parlamento. Las proyecciones apuntan a una votación ajustada, pero no prevén que la moción de censura presentada por la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) supere el umbral de la mayoría absoluta. Resultaría toda una sorpresa que suceda lo contrario.

