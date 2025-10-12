El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. AFP

Lecornu saca a Manuel Valls de su segundo Gobierno e incorpora a perfiles técnicos

El primer ministro de Francia elige como ministros a varios representantes conservadores a pesar de que la dirección de Los Republicanos había decidido el día antes salir de la coalición

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:00

Comenta

El exprimer ministro Manuel Valls ha sido una de las víctimas colaterales del culebrón de la última semana en Francia. El que fuera concejal de ... Barcelona entre 2019 y 2021 abandona el Ejecutivo galo tras haber llevado las riendas del Ministerio de Ultramar desde el pasado diciembre. Su salida del gabinete es una de las novedades en el segundo equipo gubernamental compuesto por Sébastien Lecornu -ha sido anunciado este domingo por la noche-, quien fue designado el pasado viernes por segunda vez tras haber dimitido de manera inesperada el lunes 6 de octubre por la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  5. 5 «Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»
  6. 6

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año
  7. 7

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y rentabilidad cuestionada
  10. 10

    «Mis padres todavía flipan cuando me ven jugar en San Mamés»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lecornu saca a Manuel Valls de su segundo Gobierno e incorpora a perfiles técnicos

Lecornu saca a Manuel Valls de su segundo Gobierno e incorpora a perfiles técnicos