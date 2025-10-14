El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lecornu, durante su intervención en el Parlamento. Afp

Lecornu acepta suspender la reforma de las pensiones hasta las presidenciales de 2027 para suavizar la oposición socialista

La norma aprobada en 2023 retrasa de los 62 a los 64 años el inicio de la jubilación, lo que ha generado en Francia un gran rechazo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 14 de octubre 2025, 15:57

La posibilidad de una muerte súbita en el Parlamento del segundo Gobierno de Sébastien Lecornu pierde fuelle en Francia. El responsable del Ejecutivo galo ha ... anunciado este martes por la tarde una suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones hasta finales de 2027, año en que están previstas las próximas elecciones presidenciales. «No habrá ningún aumento de la edad a partir de ahora y hasta enero de 2028», aseguró Lecornu durante su discurso de política general. Fue una intervención breve de 35 minutos dedicada exclusivamente al difícil debate presupuestario de este otoño, que ya le costó el cargo a su predecesor, François Bayrou, a principios de septiembre.

