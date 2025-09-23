El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE

Charlie Kirk, el Orgullo de Budapest y los periodistas de Gaza entre los nominados para el Premio Sájarov

Los grupos políticos del Parlamento Europeo presentan sus candidatos al galardón más importante que otorga esta institución a la libertad de conciencia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:24

Cada año la Eurocámara entrega el Premio Sájarov, un galardón a la libertad de conciencia. En un momento en el que Europa enfrenta diversos frentes ( ... la guerra en Ucrania y la ofensiva israelí sobre Gaza) este premio a aquellos que defienden los derechos fundamentales es más importante que nunca. Con esta idea en mente, los grupos políticos de la Eurocámara han dado a conocer este martes la lista de candidatos de 2025 que incluyen al estadounidense Charlie Kirk, al desfile del Orgullo de Budapest y a los periodistas y trabajadores humanitarios en zonas de conflicto como Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  6. 6

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  7. 7

    Sin tren hasta el viernes entre Barakaldo y Santurtzi por una grave avería
  8. 8

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  9. 9

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  10. 10

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Charlie Kirk, el Orgullo de Budapest y los periodistas de Gaza entre los nominados para el Premio Sájarov

Charlie Kirk, el Orgullo de Budapest y los periodistas de Gaza entre los nominados para el Premio Sájarov