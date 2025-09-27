El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Búsqueda de un dron que paralizó el aeropuerto de Copenhague. EFE

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Más de 400 aviones han sufrido la manipulación de sus sistemas de navegación presumiblemente a causa de la guerra híbrida entre Rusia y Occidente

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:46

Las interferencias intencionadas en la navegación por GPS de los aviones comerciales, atribuidas a la guerra híbrida que supuestamente Rusia mantiene con Europa, se han ... disparado este año de manera alarmante, según denuncia el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo (DFS) en una información adelantada por el dominical 'Welt am Sonntag'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  2. 2

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  3. 3

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  4. 4

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  5. 5 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  6. 6

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  7. 7 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  8. 8

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales