Polémica por la presencia de Musk en una reunión en el Pentágono

Antes de su reunión en el Despacho Oval con el presidente Donald Trump el mes pasado, el primer ministro de India, Narendra Modi, se reunió ... con el fundador de Tesla, Elon Musk. «Supongo que querrá hacer negocios en India», respondió despreocupado Trump cuando se le preguntó. Este viernes, el hombre más rico del mundo, que carece de ningún cargo electo ni de autorización para acceder a temas de Inteligencia, participó este viernes en el Pentágono en una reunión calificada como 'top secret' sobre las amenazas que representa China, lo que desató una nueva oleada de preocupación sobre los conflictos de intereses que presenta.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que le había invitado a la misma, negó que China fuera a ser el tema de la reunión, como había dicho originalmente 'The New York Times', y confirmado otros medios estadounidenses. Según este, Hegseth le había invitado por sus conocimientos tecnológicos y el trabajo de su Departamento de Eficiencia en el Gobierno. «Si hay algo en lo que pueda ayudar, solo me gustaría que las cosas salieran bien», se ve a Musk diciéndole al salir del encuentro, que duró una hora.

Algunas de sus empresas, como Starlink o SpaceX, se han beneficiado de contratos gubernamentales e incluso eliminado sin proceso público a otras, como Verizon, en la Agencia Federal de Aviación, que ya habían ganado concesiones públicas. Trump aseguró este viernes que no enseñaría «a nadie -y ciertamente no a un hombre de negocios que nos está ayudando tanto-», sus planes para enfrentar potencialmente una guerra comercial con China.