El triunfo de las 'enemigas' de Trump Mujeres de origen inmigrante, musulmanas, lesbianas o representantes de los primeros pueblos de EE UU, decenas de congresistas, senadoras o gobernadoras tienen en común haber convertido los ataques de Donald Trump en impulso para llegar al poder ENCARNI BAO Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:57

Alexandria Ocasio-Cortez La estrella más fulgurante

A sus 29 años, será a partir de enero la representante más joven en la Cámara Baja. La iguala en edad la también demócrata Abby Finkenauer, elegida por Iowa, pero nadie puede hacer sombra a la congresista de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx. Con una imagen que le abre camino y un programa claramente de izquierda, Ocasio-Cortez reclama para sí la calificación de socialista y se dice conocedora de los problemas de la clase obrera porque ella misma los padeció. Trabajó como camarera, aún paga su crédito universitario y se convirtió en una celebridad cuando en las primarias demócratas de septiembre arrebató la nominación en Nueva York a un veterano de la vieja política.

Ayanna Pressley Una afroamericana por Boston

Comparte partido con Ocasio-Cortez y también trayectoria porque venció igualmente en las primarias demócratas a un veterano con diez mandatos en la Cámara. A sus 44 años será la primera afroamericana en representar a un distrito que incluye parte de Boston y la Universidad de Harvard (Estado de Massachusetts) inclinado a la izquierda. Presley procede de Chicago y compartió durante la campaña sus experiencias con la atención de las agresiones sexuales. No duda en tildar a Trump de «racista».

Rashida Tlaib e Ilhan Omar El orgullo musulmán

Rashida Tlaib e Ilhan Omar.

En estas legislativas de la diversidad comparten el orgullo de ser las primeras musulmanas elegidas para la Cámara Baja. Rashida Tlaib es estadounidense y palestina y con 42 años se alzó con el triunfo en un distrito de Michigan en el que no tenía rival. «Felicitaciones a mi hermana. No puedo esperar a compartir el banco contigo, inshallah», le escribió ayer Ilhan Omar, de 36 años, que se impuso con facilidad en su circunscripción de Minnesota. 36 años, inmigrante somalí que antes de llegar a Minneapolis tuvo que vivir en el inmenso campo de refugiados de Dadaab, en Kenya. «Aquí no sólo acogemos a los inmigrantes, los enviamos al Congreso», proclamaba mientras celebraba bailando su victoria.

Sharice Davids y Deb Halland Primeras nativoamericanas

Sharice Davids y Deb Halland.

Son las primeras nativoamericanas en llegar a la Cámara de Representantes, algo que no había ocurrido en 230 años. Deb Halland ocupará un escaño por Nuevo México, tiene 57 años y pertenece a la tribu Pueblo Laguna. Vivió de los cupones para alimentos, superó un problema de alcoholismo y se convirtió en activista para promover el voto entre los indígenas estadounidenses. Sharice Davids, abogada de 38 años, miembro de la nación Ho-Chunk, lesbiana y antigua luchadora de artes marciales, trabajó en la Casa Blanca de Obama y ahora tendrá su escaño por el muy conservador Kansas.

Jacky Rosen Triunfadora en Nevada

Un 51,5% de los votos en Nevada convierten a este Estado en el quinto de EE UU con dos mujeres en el Senado. Es cierto que venció al aspirante republicano quizá más débil de todo el país pero eso no debe restar mérito al triunfo de la demócrata Jacky Rosen (61 años), incansable defensora de la cobertura sanitaria y ganadora en un territorio que a duras penas conservó Hillary Clinton frente a Donald Trump.