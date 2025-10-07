El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reuters

A Harvad le robaron sus cadáveres y van a demandarla por ello

La universidad pudo haber cometido un delito al no percatarse de que era el exgerente de su morgue el que se llevaba los cuerpos donados para investigación

Raluca Mihaela Vlad

Martes, 7 de octubre 2025, 01:09

La Universidad de Harvard ha sido demandada por los familiares de las personas que donaron su cuerpo a la ciencia y cuyos cadáveres fueron vendidos ... en el mercado negro por el ex gerente de su morgue, Cedric Lodge. El trabajador diseccionó, robó y vendió junto a su mujer los restos humanos destinados a la investigación médica.

