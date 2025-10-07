A Harvad le robaron sus cadáveres y van a demandarla por ello

La Universidad de Harvard ha sido demandada por los familiares de las personas que donaron su cuerpo a la ciencia y cuyos cadáveres fueron vendidos ... en el mercado negro por el ex gerente de su morgue, Cedric Lodge. El trabajador diseccionó, robó y vendió junto a su mujer los restos humanos destinados a la investigación médica.

Según los fiscales, Lodge comenzó su plan en 2018. Robó partes de cadáves como cabezas, cerebros, piel y órganos. Los transportó alrededor de cien kilómetros desde la morgue de Harvard en Boston hasta su casa en Goffstown, New Hampshire. Allí los vendió junto a su mujer. No solo desmembró los cuerpos, sino que también llevó a distintas personas a la morgue para comprar partes de los cuerpos. Fue acusado en 2023. Se declaró culpable el pasado mes de mayo de transportar bienes robados a través de las fronteras estatales y está esperando sentencia.

En la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, un juez de primera instancia desestimó de forma equivocada las demandas que tenían como objetivo responsabilizar a la propia Harvard por las acciones de Lodge. Fueron 12 demandas por parte de 47 familiares de los donantes las que acusaron a la universidad de negligencia, insistiendo en que el centro no actuó ante la mala y prolongada conducta de Lodge. El año pasado, un juez concluyó que Harvard contaba con inmunidad ante la responsabilidad si intentaba de buena fe cumplir con la Ley Uniforme de Donaciones Anatómicas, que regula la donación de cuerpos y tejidos humanos para la investigación y la educación y prohíbe su comercialización.

Sin embargo, en opinión del juez Scott Kafker, las alegaciones de estos demandantes mostraron que el centro no actuó de buena fe a la hora de manejar los cuerpos, cuyo «trato horrible e indigno continuó durante años». La universidad, «tenía la obligación legal de garantizar el tratamiento y la eliminación dignos de los restos humanos donados, y fracasó miserablemente en este aspecto, como reconoció la propia Harvard». No cumplió con la ley y falló al no implementar un sistema para evitar los actos cometidos por Lodge.

El fallo fue celebrado por el abogado de los demandantes, Jeffrey Catalano. El derecho de sus clientes «a obtener respuestas adicionales sobre cómo y por qué esto ocurrió en la propiedad de Harvard durante tanto tiempo ha sido reivindicado».

Fueron reanudadas también las demandas contra el director general del programa de donaciones anatómicas del centro. No hubo respuesta por parte de Harvard en relación a ello.