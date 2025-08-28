El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robin Westman, en una fotografía publicada en redes sociales. E. C.

Así era Robin Westman, el asesino trans de Mineápolis que estaba obsesionado con los tiroteos masivos

El joven, de 23 años, se suicidó tras matar a dos niños y herir a otros 17 durante una misa en una iglesia católica, escribió un manifiesto antes de quitarse la vida en el que anunciaba sus intenciones

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:41

Robin Westman, el joven transgénero de 23 años que mató a dos niños e hirió a 17 personas en una iglesia católica de una escuela de Mineápolis, ... había anunciado sus crueles intenciones en un manifiesto publicado en internet. No tenía antecedentes y la Policía investiga los motivos que le llevaron a cometer este crimen que ha conmocionado a Estados Unidos. Sin embargo, en el registro de su vivienda, los investigadores encontraron vídeos de contenido violento en los que mostraba su obsesión por los tiroteos masivos y su admiración por matanzas anteriores en colegios e institutos.

