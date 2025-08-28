Así era Robin Westman, el asesino trans de Mineápolis que estaba obsesionado con los tiroteos masivos

Robin Westman, el joven transgénero de 23 años que mató a dos niños e hirió a 17 personas en una iglesia católica de una escuela de Mineápolis, ... había anunciado sus crueles intenciones en un manifiesto publicado en internet. No tenía antecedentes y la Policía investiga los motivos que le llevaron a cometer este crimen que ha conmocionado a Estados Unidos. Sin embargo, en el registro de su vivienda, los investigadores encontraron vídeos de contenido violento en los que mostraba su obsesión por los tiroteos masivos y su admiración por matanzas anteriores en colegios e institutos.

Vestido de negro y con total frialdad, Westman abrió fuego de forma indiscriminada a través de las ventanas de la iglesia mientras se celebraba una misa. Según medios locales como 'The New York Post', Robin, nombre de nacimiento era Robert, había sido alumno de esta escuela. Allí se graduó en 2017. Además, su madre había trabajado como secretaria en el centro hasta jubilarse en 2021.

De tez blanca y con pelo largo -en algunas fotos halladas por la Policía se le ve con dos coletas-, el autor de la masacre solicitó en 2019 el cambio legal del nombre, según documentos judiciales. CNN ha revelado que un juez aprobó la petición en enero de 2020 y escribió que Westman «se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación». Entonces tenía 17 años. Cinco años después, según revela este mismo medio de fuentes policiales, parecía haberse alejado de esa identidad, a pesar de su apariencia física. «No quiero vestirme de niña todo el tiempo, pero supongo que a veces me gusta mucho. Sé que no soy mujer, pero definitivamente no me siento hombre», escribió.

Ampliar Una de las armas halladas en su domicilio.

La masacre ha conmocionado a Estados Unidos y ha vuelto a poner el foco en la facilidad con la que se pueden adquirir armas en este país. El sospechoso del tiroteo mortal las compró de forma legal. El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, desveló que tenía permiso para comprar armas de fuego.

«Maten a Donald Trump»

Pero lo que más ha sorprendido a los investigadores es que apenas unas horas antes de la matanza, Westman publicó una serie de vídeos retorcidos y macabros en YouTube, que incluían un manifiesto en el que anunciaba su objetivo de cometer un tiroteo masivo contra menores. En sus trastornados escritos, fantasea alegremente con «ser ese monstruo aterrador y horrible que está de pie sobre esos niños indefensos» y confiesa con reverencia su admiración por la masacre de Sandy Hook de 2012, en referencia al peor tiroteo en una escuela primaria en la historia de Estados Unidos, que hace dos décadas dejó 20 estudiantes de primer grado y seis adultos muertos. «Llevo mucho tiempo pensando en asesinatos en masa. Escribir este diario me genera un profundo conflicto», dice el texto.

Según 'New York Post', el atacante estaba obsesionado con autores de tiroteos masivos y se le ve en varios vídeos con rifles y pistolas. En los cargadores de balas se lee: 'Para los niños' y 'para matar a Donald Trump'. Los escritos hallados también contienen frases que apuntan a una mezcla furiosa de política de extrema izquierda y antisemitismo. El manifiesto hallado vaticinaba un gran «acto final», expresando su deseo de eliminar «un objetivo de importancia política o social» antes de morir.

En otros vídeos, Westman se mostró preocupado por su estado de salud: «No quiero hacerlo para difundir un mensaje. Lo hago para complacerme. Lo hago porque estoy enfermo», escribió. «Creo que podría tener problemas de próstata. Tengo que orinar con mucha frecuencia y estoy harto. Aunque pueda curarme, solo quiero morir y matar a mucha gente», sentenció en otro manuscrito.