El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los alrededores de la iglesia y el colegio donde se ha producido el tiroteo. AFP

Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis

Se trata del cuarto incidente armado en 24 horas sangrientas en la ciudad estadounidense

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:11

Un tirador ha sembrado el pánico este miércoles por la mañana en la ciudad de Mineápolis (Estados Unidos) al abrir fuego contra varias personas en ... las inmediaciones de una iglesia y un colegio católicos. El presunto autor de los disparos, que ha provocado tres muertos y veinte heridos, ha sido abatido por la Policía poco después del ataque, que ha tenido lugar durante la llegada de los niños a clase. Entre las víctimas mortales se encuentra el tirador y también dos niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  5. 5 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis

Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis