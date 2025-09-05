El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump. Reuters

EEUU tratará como «terroristas» a los países que detengan estadounidenses «erróneamente»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:49

A partir de ahora los países que detengan estadounidenses «erróneamente» serán castigados como si fueran terroristas, según firmó ayer Donald Trump. La orden ejecutiva número ... 201 de su joven presidencia – «más que Obama en sus dos mandatos», precisó- considera a estos detenidos como «rehenes» y tiene como objetivo ser «una poderosa herramienta» para garantizar su «liberación», dijo el presidente.

